Erlebe am kommenden Wochenende die volle musikalische Vielfalt in Kiel, wenn Abi Wallenstein & BluesCulture im KulturForum ihre Magie walten lassen oder lass dich von den Pathfinders of Mosh im Hansa48 mitreißen. Außerdem kommen Jazz-Fans genauso auf ihre Kosten wie Theater-Begeisterte!

Blues Culture

15. Dezember, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Diese notorischen drei passen in den vorweihnachtlichen Music-Mix wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Die Auftritte von Abi Wallenstein & BluesCulture sorgten in Kiel immer wieder für Begeisterung. Der charismatische Abi, der hochenergetische Steve und der dynamische Martin sind nämlich zumindest im Bereich des Blues die wahren heiligen drei Könige. Von ganz tiefem Blues über wilden Boogie bis zum schrägen Rock reicht die Bandbreite. Das Zusammenspiel der drei Musiker führt immer wieder zu grandiosen Momenten, die sich aus dem Improvisationsfluss spontan ergeben.

Pathfinders of Mosh

15. Dezember • Hansa48

Die Band bringt eine explosive Mischung und unvergleichliche Bühnenpräsenz mit sich. Erlebe eine Nacht voller mitreißender Riffs, pulsierender Beats und einer Atmosphäre, die zum Abgehen einlädt. Sei dabei, wenn die Pathfinders of Mosh die Bühne der Hansa48 rocken. Tickets sind jetzt erhältlich - verpasse dieses Konzert-Highlight nicht! Sei bereit für eine unvergessliche Nacht voller Mosh-Power!

Jazz: Hans & Peter

15. Dezember, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Der Kulturladen Leuchtturm verabschiedet sich mit diesem Konzert für dieses Jahr von seinen Besucherinnen und Besuchern. Hans & Peter setzen mit „ihrem“ Jazz einen unterhaltsamen Schlussstrich unter ein erfolgreiches Jahr! Mit akustischer Gitarre und Saxophon jazzen die beiden Talente auf der Bühne, um die Gäste zu beglücken. Wer so einen musikalischen Abend nicht verpassen möchte, muss unbedingt vorbeikommen. Der Eintritt ist kostenlos.

Weihnachten mit den 3 Herren

16. Dezember • Lutterbeker, Lutterbek

Nach vielen fantastischen Abenden präsentieren Los Tres Seniores erneut ihr Weihnachtsprogramm im Lutterbeker! Top Atmosphäre, top Typen und ein top Publikum kulminieren zu einem Lichterglanz des Wahnsinns. Das Programm des Kieler Hörspielensembles ist eine Mischung aus Hör-Spielen, Comedy, szenischer Lesung, Live-Konzert (Gesang, Klavier, Gitarre) und Improtheater. Die drei Kieler Künstler werfen hier publikumsnah ihre jahrzehntelange Erfahrung als Hörspielproduzenten, Sprecher, Schauspieler, Musiker und Comedians in den Schmelztiegel der Unterhaltung.

Duo Zhok

16. Dezember, 19.30 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Klezmer und jiddische Lieder aus tiefer Seele – mit Herz und Verstand, voller Gefühl und Lebensfreude. Da jauchzt und seufzt die Klarinette zu mitreißenden Akkordeon-Rhythmen, und mal fröhliche, mal andächtige Texte offenbaren die unmittelbare Intensität einer ebenso weisen wie lebendigen Tradition. Das Repertoire besteht vor allem aus Instrumental-Titeln zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen. (Kartenvorbestellung dringend empfohlen unter

Tel.: 0434/ 28 44 77 oder unter info@alte-meierei-am-see.de).

Gesang voller Groove

16. Dezember, 19 Uhr • Nikolaikirche, Kiel

Musik ist etwas Besonderes: sie kann Menschen zusammenführen, Gemeinsamkeit stiften über Kontinente hinweg, Freude, Trauer und Lebenslust ausdrücken. Ganz besonders gilt das für die Gospelmusik, die voller Stimmung, Groove und Emotionen ist. Seit mehr als 20 Jahren singt der Gospelchor Holtenau mit großer Begeisterung südafrikanische und nordamerikanische Kirchenmusik. Bei den Konzerten wird nicht nur gesungen, sondern auch getrommelt, gerasselt, mitgeklatscht, getanzt und gejubelt. Die bekannten Hits, aber auch neue Lieder gibt es am 14. Benefizkonzert am Samstag, den 16. Dezember in der Nikolaikirche zu hören.