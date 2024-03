0

Es gibt Momente, die uns Magazin-Lieberhaberinnen und -liebhaber höher schlagen lassen. Als Stadtmagazin blicken wir voller Freude über die Wasserkante, um den kraftvollen Relaunch unseres Hamburger Schwesternmagazins zu feiern: "Hamburg Woman" ist zurück und präsentiert sich facettenreicher, lebendiger und inspirierender denn je!

Hamburgs Herzschlag in gedruckter Form

Mit einer tief verwurzelten Leidenschaft für die Vielfalt und Kultur unserer Nachbarstadt, ist "Hamburg Woman" mehr als nur ein Magazin. Es ist eine Ode an die Powerfrauen der Elbmetropole, Sammelbecken für Geschichten, die diese Stadt täglich schreibt, und ein Stilguide, der in Sachen Urbanität und Trendbewusstsein neue Maßstäbe setzt.

Der Relaunch läutet eine Ära ein, in der die Seiten des Magazins nicht nur durch ihre Inhalte, sondern auch durch ihr überarbeitetes Design begeistern. Jede Ausgabe fühlt sich an wie eine handverlesene Einladung, in die Welt der Hamburgerinnen einzutauchen – eine Welt voller Innovation, Kunst, Kultur und unzähligen Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden.

Nichts freut uns mehr, als zu sehen, wie "Hamburg Woman" mit neuem Elan an den Start geht und zugleich die Werte beibehält, die es zu einem unverzichtbaren Teil des städtischen Lebens gemacht haben: Authentizität, Intimität und eine unerschöpfliche Liebe zur Stadt.

Dein Stück Hamburg für Zuhause

Für diejenigen unter uns, die das Knistern frisch bedruckten Papiers zwischen den Fingern genauso schätzen wie den Inhalt, den es birgt, kommt hier eine besondere Nachricht: "Hamburg Woman" kann direkt in den eigenen Briefkasten flattern – einfach, schnell und unkompliziert.

Mit nur einem Klick und einer Überweisung von 3 Euro an paypal-hmv@falkemedia.de (bitte vergesst nicht, eure Postadresse anzugeben!), wird die neueste Ausgabe dieses hanseatischen Juwels zu euch nach Hause geschickt. So könnt ihr ganz gemütlich auf dem Sofa oder im Lieblingscafé die Seiten durchblättern und euch von den inspirierenden Geschichten und Tipps verzaubern lassen.

Wir von KIELerleben applaudieren dem Team von "Hamburg Woman" zum gelungenen Relaunch und empfehlen unseren Leserinnen und Lesern wärmstens, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Hier geht es zur aktuellen Ausgabe zum kostenlos Lesen!