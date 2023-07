Alyssa Richter und Max Nettlau möchten mit ihren Kuscheltieren das Seegras als natürlichen Rohstoff etablieren. (Bild: Meergut)

W​usstest du, dass Seegras antibakteriell, antiallergen und nicht entflammbar ist? Diese Eigenschaften haben sich Alyssa Richter und Max Nettlau zunutze gemacht und in Seegras den perfekten Füllstoff für Kuscheltiere gefunden.

Ganz genau, du hast richtig gelesen: Seegras ist eine natürliche Alternative zu Plastikfüllungen, wie die süßen Kuscheltiere von Meergut beweisen. Im Rahmen ihres Studiums kreierten sie eine Robbe, gefüllt mit gereinigtem und getrocknetem Seegras. Wer nun direkt an den strengen Geruch von Seegras am Strand denkt, kann beruhigt weiteratmen. Die Kuscheltiere riechen höchstens nach einer Mischung aus frischem Heu und kühler Seebrise. Im Meer erfüllt Seegras zahlreiche ökologische Funktionen. Es kann als einzige Pflanze in der Ostsee auf Sand wachsen und bietet vielen Meeresbewohnern einen Lebensraum. Außerdem kann Seegras mehr und schneller CO2 speichern als Wälder und es verbessert durch seine Filteraktivität die Wasserqualität. Zudem ist es ein natürlicher Küstenschutz, indem es die Wellenhöhe reduziert.

Vom Meeresboden ins Kuscheltier

Wenn die Windverhältnisse passen, ernten Alyssa und Max das Seegras entlang der Kieler Küste. Inzwischen kooperieren sie zudem mit der Firma Baltic Materials, die eine Anlage zur Aufbereitung des Seegrases entwickelt hat. So kann die Badewanne von Max geschont werden, denn beim Waschen wird ziemlich viel Sand ausgespült. In Zusammenarbeit mit der Näherei Zauberwerk sind bereits die ersten 80 Seegras-Robben entstanden. Die sozial-nachhaltige Näherei in der Nähe des MFG-5-Gelände arbeitet mit den Geflüchteten vor Ort an zahlreichen Projekten.

Erhältlich sind sie im Welcome Center am Stresemannplatz 1–3, über Instagram: @meergut_kiel per Direktnachricht und zukünftig auch bei Etsy. Geeignet sind sie für Kleinkinder ab der Geburt und für erwachsene Menschen, die einfach das Meer lieben.

Seegras wird vielseitig eingesetzt

Ist dieser Alleskönner an Land gespült, wird er für uns zur kostbaren Ressource. „Früher war es gang und gäbe Seegras beispielsweise als Füllmaterial für Matratzen und Kissen oder als Baumaterial für Dächer zu nutzen“, erklärt Max. Mit der Zeit wurde die Wasserpflanze jedoch durch Plastik ersetzt. Aktuell entdecken wieder mehr Menschen Seegras als vielseitigen Rohstoff. „Es wird zurzeit als Dämmstoff in der Baubranche, als Dünger für Gärten sowie als Füllstoff in Kissen genutzt und jetzt eben auch in Kuscheltieren.“ Mit ihren Seegrastieren möchten Alyssa und Max ein größeres Bewusstsein schaffen für die Relevanz von Seegras als natürlichen Rohstoff. Wo die süßen Tierchen gefertigt und verkauft werden, erfährst du in der neuen Ausgabe von KIEL.nachhaltig.

