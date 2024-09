0

Das beliebte Metro-Kino in Kiel steht vor seiner größten Herausforderung seit der Wiedereröffnung 2006. Nach einer unerwarteten Schließung aufgrund akuter Einsturzgefahr plant das Traditionskino nun sein Comeback – mit viel Herzblut und Unterstützung der Kieler Filmfans.

Liebe Kinofreundinnen und -freunde, haltet durch! Unser geliebtes Metro-Kino hat zwar gerade die Pause-Taste gedrückt, aber das Finale dieser spannenden Geschichte ist noch lange nicht geschrieben. Was als kleine Renovierung während der Kieler Woche begann, entpuppte sich als echtes Kinoabenteuer: Ein bedrohlicher Riss in der Decke des historischen Saals aus dem Jahr 1952 ließ die Alarmglocken schrillen.Doch keine Sorge, die Helden dieser Geschichte geben nicht so leicht auf!

Spezialisten für den Umbau engagiert

Geschäftsführer Jan-Per Sellmer steht in den Startlöchern, um dem Metro-Kino neuen Glanz zu verleihen. Mit einem Team von Spezialisten wird das Dach Schritt für Schritt stabilisiert und der Innenraum liebevoll saniert. Zugegeben, die Kosten sind nicht gerade ein Happy End – wir sprechen von einem hohen sechsstelligen Betrag. Aber hey, für unseren kulturellen Hotspot ist kein Preis zu hoch!Sellmer bleibt optimistisch und ist fest entschlossen, das Metro-Kino als Kiels cineastisches Herz wiederzubeleben. Also, liebe Filmfans, lasst uns gemeinsam die Daumen drücken und uns auf den Tag freuen, an dem wir wieder in die plüschigen Sessel sinken und das Licht im Saal erlischt. Das Metro-Kino wird zurückkommen – größer, sicherer und mit noch mehr Charme als zuvor. Popcorn bereithalten, der Countdown läuft!