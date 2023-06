(Bild: Anschar GmbH)

Die Wik ist ein Stadtteil voller spannender Projekte! Am 9. Juli sind alle herzlich zum Kennenlernen, Mitmachen und Genießen eingeladen.

Neben einem durchgehenden Bühnenprogramm bieten Kunstworkshops und Bastelaktionen, Infostände, Radel- und Sportangebote, Hüpfburg und vielfältige Führungen zu Campus, Kirche, Kunst und mehr Spiel, Spaß und beschauliche Momente für Jung und Alt. Es ist Zeit für Gemeinschaft ...

Willkommen auf dem Stadtteil-Fest Wik!

Das Stadtteil-Fest soll neben dem unbeschwerten Zusammenkommen über kulturelle, soziale und Altersgrenzen hinweg Menschen aktiv vernetzen und den Stadtteil so stärken und mobilisieren. Aus einem gemeinschaftlich organisierten Flohmarkt im Sommer 2022 ist in 2023 ein ganzes Stadtteil-Fest gewachsen. So konnte eine vielfältige Gruppe aus Organisator*innen ein wachsendes Programm mit über 30 Anbieter*innen von Kultur, Kunst, Kinder und Kulinarik-Angeboten gestalten. Schaut vorbei, seht, was die Wik zu bieten hat und schmiedet Ideen für die Zukunft!

Eröffnung des Coworkhauses

Im besonderen Rahmen des Stadtteil-Festes wird Bürgermeisterin Renate Treutel um

12 Uhr das Coworkhaus des Anscharcampus feierlich eröffnen. Nach der Fertigstellung im letzten Jahr soll an diesem Tag gefeiert werden, was hier mit großartiger Unterstützung und Förderung der Landeshauptstadt Kiel ermöglicht wurde: Ein offener, moderner Arbeits- und Veranstaltungsort, an dem gesellschaftliche Transformation erprobt und Ideen in die Tat umgesetzt werden können. Ein neues Leben für ein weiteres historisches Gebäude des Kreativzentrums Anscharcampus im denkmalgeschützten ehemaligen Marinelazarett Kiel Wik.