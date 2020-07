An vier Tagen wird der KOSMOS Store in der Holstenstraße und der Pop Up Pavillon am alten Markt zum Mekka für Modeliebhaber (Bild: FAEX)

Ab Mittwoch werden in der Kieler Innenstadt die neuesten Slow Fashion Trends präsentiert. Im größten Pop Up Store Deutschlands finden Modefans Kollektionen abseits der Massenproduktion von Designbrands aus Deutschland und Europa.

Vom 8. bis 11. Juli bietet der KOSMOS Store in der Kieler Holstenstraße und der Pop-Up Pavillon am Alten Markt wieder zum Mekka für modebewusste Fashion-Liebhaber.



In Deutschlands größtem Pop Up Store werden Kollektionen abseits von Mainstream und Massenproduktion präsentiert. Ihre Marken überzeugen durch die Qualität der Stoffe, die sorgfältige Verarbeitung und nachhaltige Produktionswege. Von avantgardistisch, BusinessSstyle, romantisch und verspielt bis sportlich finden Besucher hier das neue Lieblingsoutfit. Mit über 1.500 Artikeln bringt Fashion Exchange die Modetrends 2020 nach Kiel.

SLOW FASHION – Mode von inhabergeführten Designbrands

INDIVIDUELLE STYLES – Lass dich von Style-Experten beraten

KEINE MASSENWARE – Kleine Auflagen, Limitierte Serien, Unikate



Kuratierte Auswahl an Independent Fashionlabel aus Berlin, Wien und Krakau Blaucraut ist Berlin pur: schlichte, urban geschliffene Schnitte in tollen Materialien, die ohne Schnickschnack auskommen. Aus Krakau kommen RabbitRabbit!, deren Kollektion in Deutschland ausschließlich bei Fashion Exchange erhältlich ist. Auch Maßanfertigungen werden angeboten.

Welche Designer im Pop Up Store vertreten sind, erfahrt ihr hier.

FAEX Pop Up Store Kiel

Mi. bis Sa., 08.-11. Juli von 11 bis 19 Uhr

2 Locations in der Kieler Innenstadt

KOSMOS – Holstenstraße 76

PAVILLON – Alter Markt 17

