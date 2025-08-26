Bummeln, probieren, genießen: Beim mohltied! GREEN MARKT an der Eckernförder Hafenspitze präsentieren rund 40 Aussteller regionale Köstlichkeiten aus Schleswig-Holstein. (Bild: Eckernförde Toursitik und Marketing GmbH)

Am 14. September 2025 verwandelt sich die Eckernförder Hafenspitze erneut in ein Schaufenster regionaler Kulinarik: Der mohltied! GREEN MARKT lädt von 10 bis 18 Uhr zum Probieren, Genießen und Entdecken ein.

Anzeige

Mit rund 40 Ausstellern aus ganz Schleswig-Holstein ist der Markt ein Highlight für Foodies, Genießer und alle, die wissen wollen, wo ihre Lebensmittel herkommen.

Genussmarkt mit persönlicher Note

Ob Fisch oder Fleisch, Obst, Gemüse, Honig, Bier oder Milch – beim GREEN MARKT stehen die Direktvermarkter*innen selbst an den Ständen, erzählen ihre Geschichten und laden zum Austausch ein. Wer den echten Norden schmecken möchte, ist hier genau richtig. Das Ambiente direkt am Wasser sorgt für eine entspannte Atmosphäre, die Lust macht, Neues zu probieren – und das eine oder andere Produkt direkt mit nach Hause zu nehmen.

Live-Kochen & Backkunst vor Ort

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Im beliebten „Joldelunder“-Zelt wird gebacken, was das Mehl hergibt – inklusive gläsernem Ofen und gemütlichem Café-Flair. Im DEHOGA-Anhänger zeigt der Eckernförder Koch Michael Stöcken gemeinsam mit Kolleg*innen, wie sich regionale Saisonprodukte in kreative Köstlichkeiten verwandeln lassen. Der Erlös: Für einen guten Zweck – das Hospiz im Wohld in Gettorf.

Schleswig-Holsteins Qualität im Fokus

Mit dabei sind auch das bekannte Gütezeichen Schleswig-Holstein, die Plattform GUTESVOMHOF.SH und die Landesmarke WIR FISCHEN – allesamt Vertreter eines nachhaltigen, bewussten Konsums und eines starken ländlichen Raums.

Besonders präsent: Das Magazin mohltied!, Namensgeber des Markts, mit eigener Leselounge, Aktionen und Gewinnspielen – für alle, die Schleswig-Holsteins Genusslandschaft auch zuhause erleben möchten.

Kostenfrei entdecken, schmecken, vernetzen

Der Eintritt zum mohltied! GREEN MARKT 2025 ist wie immer kostenfrei. Für Unternehmen und Gastro-Profis bietet der Tag zusätzlich Networking-Möglichkeiten und einen inspirierenden Einblick in die Trends und Talente der regionalen Genusswelt.

14. September 2025

10 bis 18 Uhr

Hafenspitze Eckernförde