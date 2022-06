Ein Eyecatcher der besonderen Art: der Empfangstresen im KIELerleben-Büro

Jedes Stück, das Knud (vorne) und Fynn herstellen, ist ein Unikat

Bock auf individuelle Möbel und das Ganze auch noch umweltschonend? Das junge Start-up Speicherart fertigt genau das an und achtet dabei auf Nachhaltigkeit sowie Regionalität.

Der Eingangsbereich unseres neuen falkemedia-Büros am Exerzierplatz ist ein echter Hingucker. Nicht nur das Büro selbst zieht die Aufmerksamkeit auf sich, auch – und vor allem – der Holztresen am Empfang ist einfach unglaublich cool. Designt und gebaut wurde er von Fynn Kuhlemann und Knud Röder, die ihre ganz eigene Vision von nachhaltigen Möbeln haben: „Holz ist ein CO₂-Speicher. Daher ist es erstrebenswert, ihm einen möglichst langen Nutzen zu ermöglichen“, erzählt Fynn. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Knud hat er vergangenes Jahr das Unternehmen Speicherart gegründet. Konkret bedeutet das, dass bei der Anfertigung der Produkte viel Altholz, beispielsweise von ehemaligen Bootsstegen oder Holz alter Dachböden zum Einsatz kommt.

A story to tell

Knud ergänzt: „Zu jedem Stück Altholz gibt es eine Geschichte, die wir erzählen können. So wird aus dem Holz eines alten Stegs ein Weinregal oder aus einem antiken Fachwerkbalken eine Lampe. Jedes Stück, das wir herstellen, ist daher einmalig in seinem Material und seiner Form.“ Zum anderen verwenden die jungen Unternehmer aber auch Frischholz aus nachhaltiger, regionaler Forstwirtschaft. Die besonders hohe Qualität wird dabei durch eine klassische, extrem lange Trocknung garantiert. Über viele Jahre hinweg wird das Holz in einem alten Getreidespeicher eingelagert, um den hohen Energieaufwand, der durch die industrielle Trocknung entstünde, zu vermeiden.

Möbel auf Bestellung

Wer also schon lange eine Idee im Kopf hat, eine zeitgemäße und ressourcenschonende Ladeneinrichtung braucht, einen neuen Esstisch für die Familie oder ein cooles Gewächshaus sucht, meldet sich am besten bei den beiden. Denn was gibt es besseres als sagen zu können: aus der Region, für die Region, dabei nachhaltig, handgefertigt und auch noch richtig schick?!