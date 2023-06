(Bild: Förde Fräulein)

Die Verkehrsbetriebe in Kiel haben ihr Zugangebot erweitert, um den Bedürfnissen der Fahrgäste während der Kieler Woche 2023 gerecht zu werden.

An den Wochenenden gibt es jetzt mehr Züge mit häufigeren Abfahrtszeiten, einschließlich spätabendlicher Verbindungen in alle Richtungen ab Kiel. Diese stündlichen Züge bieten den Fahrgästen die Möglichkeit, auch in den späten Stunden bequem zu reisen. Wie in jedem Jahr setzen die Verkehrsunternehmen unter der Woche längere Züge ein, um möglichst vielen Gästen die Möglichkeit zu bieten, mit dem ÖPNV an- und abzureisen. Am Wochenende fahren die Züge aus und in Richtung Kiel durchgängig Tag und Nacht, häufig sogar zweimal pro Stunde, zwischen Neumünster und Kiel ab nachmittags sogar dreimal pro Stunde.

Verbindung zum Schönberger Strand während der KiWo 2023

Zusätzlich zu den regulären Zugverbindungen gibt es während der Kieler Woche auch Sonderzüge der Museumsbahnen, die zum Schönberger Strand fahren. Diese Sonderzüge bieten eine besondere Gelegenheit, das maritime Fest zu besuchen und den schönen Strand zu genießen. Die Kapazitäten im Nahverkehr werden während der Kieler Woche aufgestockt, um den erwarteten Ansturm von Besuchern bewältigen zu können. Dies bedeutet, dass zusätzliche Züge und Wagen eingesetzt werden, um mehr Menschen befördern zu können. Damit sollen Engpässe vermieden und ein reibungsloser Ablauf des Nahverkehrs gewährleistet werden.

Mit den erweiterten Zugverbindungen, den Sonderzügen zum Schönberger Strand und der erhöhten Kapazität während der Kieler Woche wird der Nahverkehr in Kiel den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht und ermöglicht eine bequeme und effiziente Mobilität in der Region.

Das sind die zusätzlichen Verbindungen An den Wochenenden der Kieler Woche fahren nachts stündlich Züge: zwischen Kiel und Lübeck zwischen Kiel und Eckernförde zwischen Kiel und Neumünster zwischen Kiel und Rendsburg Zusätzlich gibt es an den Wochenenden halbstündliche Rückfahrten bis ungefähr 2 Uhr nachts: von Kiel bis Preetz, von Kiel nach Neumünster (von 21 bis 1 Uhr im 20-Minuten-Takt, dann bis 2 Uhr halbstündlich), von Kiel nach Rendsburg, von Kiel nach Eckernförde.

Weitere Infos und die Abfahrtszeiten findest du auf der Seite der Kieler Verkehrsbetriebe.