0

Wenn die REWE-Filiale in der Richthofenstraße 57 seine Türen am 8. März öffnet, wartet ein breites regionales Sortiment auf alle Kund*innen sowie viele Highlights zur Neueröffnung.

Frisches Obst und Gemüse aus der Region, eine Salatbar sowie vier Selbstbedienungskasse für den schnellen Bezahlvorgang sind einige der Neuheiten in dem REWE-Markt in Kiel-Holtenau. Nach kurzer Umbauphase erstrahlt der Markt im neuen Gewand und lädt zu einem Einkaufserlebnis ein.

Regionales Angebot

Highlight des 1.386 Quadratmeter großen Marktes ist die Obst- und Gemüseabteilung: Neben exotischen Leckerbissen aus aller Welt finden sich hier auch viele Artikel in Bio-Qualität oder aus der Region, etwa Kartoffeln vom Hof Bock aus der Probstei sowie saisonale Früchte wie Heidelbeeren vom Hof Fölster oder Erdbeeren vom Gut Warleberg. Für den schnellen Hunger bietet die Salatbar eine breite Auswahl an fertig vorgeschnittenen Zutaten, aus der sich jede:r eine individuelle Mahlzeit zusammenstellen kann. Außerdem gibt’s in der Frischetruhe viele frische Happen to go wie vorgefertigte Salate oder Obst aus der hauseigenen Schnibbelküche. Fleisch, Wurst und Käse-Spezialitäten locken an der über 11 Meter langen Frischetheke. Das kompetente Team hat auch immer den ein oder anderen Zubereitungstipp parat. Das Angebot wird durch ein großzügiges SB-Sortiment ergänzt: von Produkten, die mit dem Gütesiegel Schleswig-Holstein ausgezeichnet sind, bis hin zu Bio-Artikeln. Für alle, die fleischlos glücklich sind, hat der REWE Markt ein breites Sortiment an vegetarischen und veganen Alternativen in den Kühlregalen. Ofenfrisches gibt es an der neuen Bake-Off-Station. Hier locken knackfrische Brote, Baguette sowie süße Teilchen und mehr.

Servicegedanke im Fokus

Sechs Kassen, davon vier Selbstscanner-Kassen, sorgen für einen schnellen Bezahlvorgang. Außerdem steht im Markt Scan&Go zur Verfügung: Payback Kund:innen können dabei schon beim Gang entlang der Regale ihre Lebensmittel scannen, wahlweise per Handscanner oder mit dem eigenen Smartphone, und in den Einkaufswagen legen. Bezahlt wird an einer Express-Kasse. Fertig! Das Anstellen an der Kasse, die Ware rauf aufs Kassenband und wieder rein in den Einkaufswagen – das alles entfällt. Zudem bietet der REWE den Abholservice an: Einfach den Einkauf online zusammenstellen, passendes Zeitfenster auswählen und den Einkauf fix und fertig gepackt abholen, wenn´s passt. In der Vorkassenzone lädt die Bäckerei Allwörden zum Schlemmen ein.

Viele Highlights zur REWE-Wiedereröffnung

Zur Eröffnung am 9. März können sich Kundinnen und Kunden auf viele Überraschungen freuen: Neben einem Sektempfang locken zahlreiche Verkostungsstände. Für gute Unterhaltung sorgt die Comedykellnerin „die Margott“. Für die kleinen Besucher:innen gibt es einen Zauberer und Luftballontiere. Außerdem warten Gewinnspiele wie ein großes Glücksrad und das beliebte Einkaufswagenschätzen. Zusätzlich winken tolle Rabatte: Vom 9. bis 11. März erhalten Payback-Kund:innen 15 Prozent Rabatt und zusätzlich 5 Prozent bei Nutzung von Scan&Go. Apropos Scan&Go: Hier erhalten alle Payback-Kund:innen vom 13. bis 29. März einen 5 Prozent Danke-Rabatt.