Da ist es ja! – das brandneue FIETE Magazin! Für alle Studis (und natürlich alle anderen Junggebliebenen oder Kiel-Neulinge) haben wir aktuelle Themen der Hochschulen, spannende Interviews zu den Themen Rassismus, Geschichte und Gründertum und natürlich ne Menge Tipps für Kiel für euch zusammengetragen.

Die Studienzeit begleitet uns unser ganzes Leben lang. Denn wer erinnert sich nicht gerne an peinliche Partygeschichten, an beste Freundschaften, an endlose Nächte voller Hoffnungen und Träume und an die Vorfreude auf das, was danach kommt: nämlich das „richtige“ Leben? Doch neben all den schönen Erinnerungen birgt diese Zeit auch ordentlich Potenzial für ganz schön viel Stress. Denn Klausurenphasen und Nebenjobs, Praktika und Prüfungs-Blackouts, WG-Leben und die ersten großen Lieben, das alles erfordert ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen.

Es ist Zeit für ein neues Jetzt – The New Now.

Dieses brandneue FIETE-Magazin widmet sich daher genau diesen Themen. Wir haben uns für euch aufgemacht zum Waldbaden (Seite 10) und haben Meditations-Apps getestet (Seite 14). Wir verraten euch ab Seite 18, wie gut es tut, auszumisten (nicht nur im Schrank, sondern auch im Kopf) und helfen euch bei Stress im Studium (Seite 24).

Natürlich erfahrt ihr auch alle News zu CAU, FH und Mu (ab Seite 30) und ihr lernt Helen kennen, die mit Mitte 20 schon richtig Karriere gemacht hat (Seite 36). In unserer Rubrik „An die Arbeit“ machen wir euch mit Kieler Arbeitgeber:innen bekannt und sprechen mit Daphne Sagner über Rassismus und ihren Job beim Vierten Deutschen Fernsehen. Und wer Inspirationen zu Ausflugstipps in und rund um Kiel sucht, blättert am Besten

direkt nach hinten durch. Ab Seite 60 findet ihr coole Events, nachhaltige Shopping-Tipps und eine wirklich schöne, maritime Radroute mit einer Menge Fischbrötchen und Meerblick!

