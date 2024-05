0

Es ist wieder soweit! Vom 22. bis 30. Juni feiert Kiel das größte Segelevent und Sommerfestival im Norden: die Kieler Woche! KIELerleben präsentiert auch in diesem Jahr das aktuelle Kieler-Woche-Programm, damit du dir den perfekten Überblick verschaffen kannst.

Ob auf dem Wasser oder an Land, die Kieler Woche bietet eine einzigartige Mischung aus sportlichen Herausforderungen und kulturellen Erlebnissen. Die beeindruckenden Segelschiffe, die sich majestätisch durch die Kieler Förde bewegen, sind ein Anblick, der so ziemlich jedes Herz höher schlagen lässt. Doch die KiWo ist mehr als ein Segelereignis. Von den köstlichen Düften der internationalen Küche, die über die Festmeile wehen, bis hin zu den Klängen der Live-Musik, die dich zum Tanzen bringen – hier kannst du auf Entdeckungsreise gehen und deine großen und kleinen Momente erleben.

Damit du nicht den Überblick verlierst und keines deiner persönlichen Highlights verpasst, hat die KIELerleben-Crew auch in diesem Jahr das Kieler-Woche-Programmheft für dich an Bord. Komm es dir kostenfrei bei uns im KIELerleben-Büro am Exerzierplatz 3 abholen oder lade es dir hier direkt runter.