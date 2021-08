(Bild: Jan & Hein & Klaas & Pit)

(Bild: Jan & Hein & Klaas & Pit)

(Bild: Jan & Hein & Klaas & Pit)

0

Ab dem 3. September öffnet mit „Jan & Hein & Klaas & Pit“ Kiels größtes Craft-Bier-Restaurant.

Bärtige Männer und Craft-Bier – das passt zusammen. Das dachte sich auch Jan Hinkelmann, der am neuen Holsten-Fleet im Herzen der Landeshauptstadt mit Jan & Hein & Klaas & Pit Kiels größtes Craft-Bier-Restaurant eröffnet. Namenspatron der neuen Erlebnisgastronomie mit einer unübertroffenen Biervielfalt ist ein Seemannslied aus dem 19. Jahrhundert. „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte“, heißt es in dem Werk, das 1865 erschien.

(Bild: Jan & Hein & Klaas & Pit)

Nur der Zufall will es so, dass auch der Name des Geschäftsführers an erster Stelle genannt wird. „Das bewusst so gewählt und etwas irreführend“, sagt Jan Hinkelmann, der auf die pfiffige Idee kam. An der größten Zapfanlage Kiels kann aus bis zu 30 frisch gezapften verschiedenen Biersorten moderne Braukunst verkostet werden. Hinzu kommen diverse Flaschen-Craft-Biersorten aus aller Welt. Modern, schick, stylisch und gemütlich ist es am neuen Kieler Hot Spot. Hier werden Speisen angeboten, deren Zutaten von fleischhaltig über vegetarisch bis vegan reichen. Diese stammen vorwiegend aus der Region. Leider wird es aktuell keine große Öffnungsveranstaltung geben.

(Bild: Jan & Hein & Klaas & Pit)

Sobald diese und weitere Veranstaltungen wie der Afterworkshop am Donnerstag stattfinden können, werdet ihr über die Social Media Kanäle informiert. Außerdem wird es von montags bis freitags einen wechselnden Mittagstisch geben. Bleibt also unter www.jan-hein-klaas-pit.de und bei Instagram @Jan_Hein_Klaas_Pit auf dem Laufenden.