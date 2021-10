Stefan Wolf & Jürgen David (Wunderino Arena), Kassian Goukassian (Falkemedia), Jan Meyer (Citti), Jan Zander (Stadtwerke Kiel), Herr Johannes (Johannes-Bau), Harald Rottes & Gerd Lütje(Citti), Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (Bild: Jörg Stoeckicht)

V. l.: Gerd Lüthje, Ulf Kämpfer, Kassian Goukassian, Jörg Stoeckicht (Falkemedia), Marco Münster (Citti), Jürgen David, Sven Fricke (Kieler Nachrichten) (Bild: Harald Rottes)

Im Zuge der Eröffnung des neuen Parkhauses am Exerzierplatz/Ecke Kleiner Kuhberg am Donnerstagmorgen erhielten auch die Regionalmedien von falkemedia bei der Schlüsselübergabe einen ersten Eindruck ihrer neuen Redaktionsräume.

Autos dürfen in dem Parkdeck hinter der Wunderino Arena schon einmal rollen. Sie erhalten zu der Fläche auf dem Exerzierplatz zusätzliche Parkmöglichkeiten. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer war im Rahmen der Eröffnung vor Ort und freut sich über die neuen Stellplätze: „Der Parkhausneubau an der Wunderino Arena liegt nicht nur im Zeit- und Kostenrahmen, sondern ist auch noch fast so schön wie das neue städtische Parkhaus am ZOB geworden“, sagt der Verwaltungschef der Landeshauptstadt Kiel.

Ganz so weit sind die Bauarbeiten unterhalb des Parkhauses noch nicht. Hier werden in den kommenden Wochen provisorische Wände und Bauschutt neu eingerichteten Arbeitsplätzen, modernem Interieur und großzügigen Raummöglichkeiten weichen. An zentraler Stelle ziehen hier die Redaktionen der beiden regionalen Marken des Medienhauses falkemedia und des Verlagskontors Schleswig-Holstein ein – KIELerleben und Lebensart im Norden. CEO und Founder der Falkemedia Gruppe, Kassian Alexander Goukassian überzeugte sich bei der Schlüsselübergabe der zukünftigen Räume seiner Mitarbeitenden. Noch in diesem Jahr werden die Redaktionen KIELerleben und Lebensart im Norden aus der Ringstraße bzw. aus der Halle 400 ihre neuen Arbeitsplätze auf insgesamt 150 Quadratmetern beziehen können.

Neben den Stadtmagazinen KIELerleben und RENDSBURGerleben sowie der Lebensart im Norden sind die Redaktionen der Regionalmedien GmbH verantwortlich für die Veröffentlichungen der Titel Förde Fräulein, Tipps für Kids, FIETE – das Camusmagazin, Geht los! und KIEL.nachhaltig.