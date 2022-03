0

Es ist so weit – die Sonne zeigt sich, es blühen leuchtend die Narzissen, die Tage werden länger und die Stimmung hellt sich spürbar auf. Das kann nur eins bedeuten: Frühling! Wir haben hier die passenden Mode- und Beautytrends für euch.

Nicht nur Natur und Pflanzen zeigen sich in neuen Farben, auch im Bereich der Mode sorgt der Frühling für einen ordentlichen Umschwung. Ab jetzt heißt es, den Fokus mehr auf Natürlichkeit zu legen. Der Nude-Trend hilft dabei, unsere natürliche Schönheit zu unterstreichen und legt Wert darauf, uns genau so zum Ausdruck zu bringen, wie wir sind. Von hellen Beige- und Rosétönen bis zu creme-, champagner- und pfirsichfarbenen Tönen schafft es der Nude-Look, elegant und gleichzeitig dezent zu wirken.

Natürlichkeit für Haut & Kleiderschrank

Beim Make-up geht es darum, das Gesicht so ungeschminkt wie möglich aussehen zu lassen, aber trotzdem einen und frischen und natürlichen Glow auszustrahlen. Helle Lidschattentöne kombiniert mit einem zarten Rouge zaubern zum Beispiel einen aufgeweckten, strahlenden Look, welcher perfekt zur Jahreszeit passt. Auch bei der Kleidungswahl beweist der Nude-Look, dass es nicht immer schrille und auffallende Farben sein müssen, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Vorteil an Nude-Tönen: sie lassen sich perfekt kombinieren! Wer also in seinem Schrank schon ein paar zarte Basics hat, ist im Vorteil, denn schrille Töne werden so softer und ergeben einen feinen Look. Neben Make-up, Nagellack und Klamotten bekommen auch Möbel den Nude-Look. Klare und dezente Farben erzeugen ein besonderes Ambiente und lassen jeden Raum in hellem Licht erstrahlen.