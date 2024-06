(Bild: Meike Keller)

Vom 29. August bis zum 15. September 2024 bringt das NORDEN Festival das einzigartige Lebensgefühl der nordeuropäischen Kultur auf die Königswiesen in Schleswig.

Es ist das Highlight des Jahres in der Schleiregion und ein absolutes Muss für alle Einheimischen und Gäste: Das NORDEN – The Nordic Arts Festival! In fantastischer Atmosphäre direkt am Ostseefjord Schlei präsentieren Künstler*innen aus dem NORDEN ein vielfältiges Kulturprogramm mit Musik, Literatur und Straßentheater sowie Kunst und Film. Kreative Workshops und zahlreiche sportliche Aktivitäten garantieren ein Festivalerlebnis für die gesamte Familie. Absolute Highlights im Kulturprogramm 2024 sind DOTA, JUPITER JONES und viele mehr. Tickets gibt es bereits ab 15 Euro zzgl. VVK-Gebühr im NORDEN Onlineshop. Das gesamte Kulturprogramm ist online zu finden: www.norden-festival.com.

29. August bis 15. September • Königswiesen, Schleswig