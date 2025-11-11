0

Am 16. November 2025 entscheidet Kiel über die neue Spitze im Rathaus. Wer wählt, kann am Abend bei Musik und Live-Ergebnissen im Rathaus dabei sein – oder bequem von zuhause mitfiebern.

Deine Stimme zählt: So funktioniert die OB-Wahl in Kiel

Am Sonntag, den 16. November, sind über 200.000 Kieler*innen aufgerufen, bei der OB-Wahl 2025 ihre Stimme abzugeben. Neun Kandidierende bewerben sich um das höchste Amt der Stadt – darunter Ulf Daude (SPD), Gerrit Derkowski (CDU/FDP) und Dr. Samet Yilmaz (Grüne). Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wahlberechtigt sind alle Deutschen und EU-Bürger*innen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Kiel. Wer keine Wahlbenachrichtigung mehr hat, kann online unter www.kiel.de/wahlen oder telefonisch (0431 / 901-2371) Informationen zum zuständigen Wahllokal erhalten.

Wahlparty im Kieler Rathaus

Spannung und Stimmung gibt’s am Wahlabend auch live: Ab 17:30 Uhr lädt das Rathaus zur großen Wahlparty im Ratssaal ein. Der Eingang Waisenhofstraße ist geöffnet, es gibt Livemusik, Diskussionen und eine Übertragung der Ergebnisse durch den Offenen Kanal Kiel. Parallel sind die Zahlen auch online abrufbar.

Briefwahl, Sofortwahl & Fristen

Wer lieber per Brief wählt, sollte seinen roten Wahlbrief spätestens bis Freitag, den 14. November, zur Post bringen. Die Sofortwahlbüros (Rathaus, Gaarden, Pries/Friedrichsort) haben bis zum 14. November um 12 Uhr geöffnet. Im Krankheitsfall ist eine Briefwahlvertretung noch am Wahltag bis 15 Uhr möglich.

Und wenn es zur Stichwahl kommt?

Dann wird am 7. Dezember erneut gewählt – inklusive einer weiteren Wahlparty im Rathaus. Hier findest du weitere Informationen zur Wahl am 16. November in Kiel!