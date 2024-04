(Bild: Ocean Summit)

0

Vom 24. bis 26. Mai findet in Eckernförde das erste Ocean Youngsters Camp statt: Eine einmalige Möglichkeit für Jugendliche, sich auch in ihrer Freizeit für den Meeresschutz einzusetzen.

Die Bildungsinitiative Ocean Young-sters lädt herzlich dazu ein, am ersten Ocean Youngsters Camp teilzunehmen. Das Wochenend-Camp ist offen für alle 14 bis 17-Jährigen, die ihre Leidenschaft für den Schutz der Meere in die Tat umsetzen möchten. Kurzum: Eine fantastische Möglichkeit, sich in Sachen Meeresschutz zu engagieren, weiterzubilden und mit anderen Meeresfans in Kontakt zu kommen.

Raus aus der Schule, ab an den Strand

Die Initiative „Ocean Youngsters“ startete im Frühjahr 2023 im Land zwischen den Meeren. Ihr Ziel: Junge Menschen an weiterführenden Schulen nachhaltig vom Wissen ins Handeln zu bringen und sie zu ermutigen, die Meere mit eigenen Projekten zu schützen – kreativ, forschend wie unternehmerisch. Durch vielseitige Aktivitäten sowie die Begleitung durch ein Team aus Meeresexpert*innen werden die bis zu 30 Teilnehmenden theoretisch und praktisch für die Herausforderungen des Meeresschutzes sensibilisiert. Neben inspirierenden Workshops stehen auch ein vegetarischer Grillabend, Strand-Yoga, Stand-Up-Paddling und ein Besuch des Ostsee Info-Centers auf dem Programm. Ganz nach dem Ocean Youngsters Prinzip, Jugendliche zu bestärken, selbst tätig zu werden, bekommen diese während des Camps auch Impulse und Informationen, um erste Ideen für eigene, zukünftig Meeresschutzprojekte und Initiativen zu entwickeln.

Die Teilnahmegebühr inklusive zwei Übernachtungen und Verpflegung beträgt 20 Euro pro Person. Anmeldeschluss für das Ocean Youngsters Camp ist der 19. April. Weitere Informationen findest du unter www.ocean-youngsters.de.

24.–26. Mai • Jugendherberge Eckernförde