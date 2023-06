Die Kieler Band Leo In The Lioncage lockte viele interessierte Gäste zur Radio BOB Bühne an der Kiellinie (Bild: Kiel-Marketing/Jan-Michael Boeckmann)

Bereits vor DEM Highlight in der Landeshauptstadt – der Kieler Woche – stand unsere Stadt bereits während des Ocean Race Kiel Fly-By vom 8. bis 10. Juni im Zeichen des Segelsports und lockte tausende Besucherinnen und Besucher in den Norden.

Vom Tag der Meeresschutzstadt im Rahmen des The Ocean Race Fly-by bis zu den abendlichen Konzerten auf der RADIO BOB! Stage fanden sich bis zu 120.000 Menschen entlang der Kiellinie zusammen, um das bunte Programm zu verfolgen. Die Fernsehbilder gingen um die Welt, besonders die Hubschrauberaufnahmen ließen die Erinnerungen an den Zieleinlauf der Illbruck im Jahr 2002 aufleben. Der NDR verlängerte seine auf eine Stunde geplante Liveübertragung kurzerhand auf knapp drei Stunden. Die zunächst auf eine Zahl von 2.000 geschätzten Privatbooten in der Kieler Innenförde, erhöhte sich die Schätzung schnell um weitere, gefühlt 1.000 Boote mit Aufhebung der Sperrung des Fahrwassers. Denn viele Skipper*innen warteten bereits weit vor dem Kieler Leuchtturm auf die Racer und nutzten die Chance, dicht an die Racer ranzufahren. So war das Dreitages-Event ein voller Erfolg für die Landeshauptstadt Kiel sowie über seine Grenzen hinaus.