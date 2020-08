Ocean Summit: Fotoausstellung eröffnet

Die Eröffnung der Ausstellung "Tropic Ice" durch Jan Philipp Albrecht und Stefanie Sudhaus (Bild: Ocean Summit)

Der Ocean Summit Kiel startete heute seine Festwoche für die Meere mit der Eröffnung der Open Air Fotoausstellung "Tropic Ice" im Anscharpark. Auch Schleswig-Holsteins Umweltminister und Ocean Summit Schirmherr Jan Philipp Albrecht war vor Ort.

Die an den Außenwänden des Atelier- und Kesselhauses ausgestellten Bilder stammen von der Künstlerin Barbara Dombrowski, die diese in Ozeanien und der Arktis aufnahm, um mit ihren Porträts dem Klimawandel ein Gesicht zu geben. Außerdem bei der Ausstellung anwesend und auf den Fotos zu sehen: Ocean Summit Organisatorin, Meeresschutzreferentin und Meeresbiologin vom BUND Stefanie Sudhaus. Die großformatigen Fotografien sind von heute an bis Sonntag Abend, 23. August, an den Außenwänden vom Atelier- und Kesselhaus zu bewundern.



Neu: Zu den beiden hervorragend besetzten Podien im Kieler Kesselhaus besteht nun auch die Möglichkeit, diese einfach und ohne Voranmeldung per YouTube Livestream zu verfolgen:

Heute, 20.08. 17.30 Uhr Podiumsdiskussion “Meeresschutz ist Klimaschutz”



Livestream bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v1ztp-tHwzs&feature=youtu.be

Gäste:​ Prof. Katja Matthes (des. Direktorin GEOMAR, Schirmherrin Ocean Summit), Barbara Unmüßig (Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung), Ole Willerich (FFF Kiel), Steffi Lemke (MdB/Bündnis90/Grüne), Prof. Christian Berg (Mod.)

Mehr zur Veranstaltung hier.

21.08., 18:30 Uhr Podiumsdiskussion “Klimawandel und Migration”



Livestream bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9N0kRjbY6GI&feature=youtu.be

Gäste: ​Barbara Dombrowski (Fotografin), Prof. Silja Klepp (Kiel Marine Science / CAU), Luise Amtsberg (MdB/Bündnis90/Grüne), Johannes Grün (Brot für die Welt), Ann-Katrin Schröder (Moderation)

Mehr zur Veranstaltung hier