Die Oktober-Ausgabe von KIELerleben ist da!

Nachdem uns der Spätsommer nun doch noch ein paar schöne Tage beschert hat, blicken wir voller Vorfreude auf den Herbst und seinen ganz eigenen Charme. Jetzt kommt wieder die Zeit für kuschelige Abende auf dem Sofa mit Tee oder Kakao und Herbstspaziergänge durch bunt leuchtende Wälder.

Aber auch sonst ist natürlich noch einiges los. Was ihr im Oktober so alles unternehmen könnt, zeigen wir euch – von Herbstmärkten über Pilze sammeln bis zum Wochenende der Museen ist alles dabei. Unser Förde Fräulein-Team hat sich für diese Ausgabe auf den Weg nach Eckernförde gemacht und besonders schöne Eindrücke von der Sprottenstadt gesammelt.

Doch auch in der Landeshauptstadt tut sich einiges: Lest nach, was es mit dem neuen Kielgutschein auf sich hat oder lockt eure Liebsten mit der Kiel-holen-Aktion an die Förde. Wo als erstes der Breitband-Ausbau auf das Glasfasernetz startet und welche neuen Ideen aus der Start Up-Schmiede, der Strandfabrik hervorgehen, erfahrt ihr wie immer in unserer Rubrik „Stadtgeschehen“. Außerdem haben wir euch in Kooperation mit der Kieler Polizei mal einen kleinen Überblick der vorherrschenden Schilder-Wirr-Warr für Fahrradfahrer*innen gegebenen und hoffen, dass ihr dadurch sicherer auf den Straßen in der Landeshauptstadt unterwegs seid.

Sicher und gemütlich solltet ihr es während des herannahenden Herbstes auch in euren vier Wänden haben. Dazu haben wir euch wieder etliche Tipps und Einrichtungsideen zusammengestellt, damit ihr die gemütliche Jahreszeit richtig auskosten könnt. Und in unserer Kulinarik-Rubrik stimmen wir euch mit einigen saisonalen Rezeptideen auf den Oktober ein. Natürlich freuen wir uns, dass wir die Kultursparte wieder mit Leben füllen können und präsentieren euch viele Konzert- Bühnen und Kunsttipps.

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Durchstöbern!

