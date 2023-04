Olivia Jones moderiert das Cocktail Creator Event am Freitag, den 28. April von 16–19 Uhr. (Bild: Sophienhof Kiel; Maik Riet)

Ausgewählte Spitzenköche aus Kiel und der Förderegion zaubern vom 28. bis 30. April in prominenter Begleitung für alle Besucherinnen und Besucher einmalige Geschmackserlebnisse.

Was haben das Ronald McDonald Haus Kiel, Kieler Spitzengastronomie, der NDR Schleswig-Holstein, die schwimmende Strandbar SANDHAFEN, der Getränkefachgroßhändler „Jörgen Petersen & Sohn“, Mercedes Benz Süverkrüp und viele mehr gemeinsam? Richtig! Alle verbindet die Idee, sich für den guten Zweck zu engagieren.

Event für einen guten Zweck

Das Spitzenkochevent im Sophienhof ist nach coronabedingter Zwangspause wieder da! Um die 300 Gerichte werden täglich gegen eine Spende von je 5 Euro zu Gunsten des „Ronald McDonald Haus Kiel“ verkauft. Für die passenden Getränke sorgen der SANDHAFEN mit einem Cocktail-Bike und der Getränkefachgroßhändler Jörgen Petersen & Sohn. Moderiert wird das Event vom NDR Schleswig-Holstein. Alle Einnahmen werden dem Ronald McDonald Haus Kiel gespendet. Center Manager Karsten Bärschneider dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Ronald McDonald Haus mit so einer Aktion unterstützen können, damit sie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Wir sind beeindruckt und dankbar für die Bereitschaft vieler Kielerinnen und Kieler sich an der Aktion zu beteiligen. Ohne deren Hilfe wäre das alles so nicht machbar.“

Das Programm: Live moderiert vom NDR Schleswig Holstein FREITAG, 28.4.

Ab 12 Uhr: Genießen und Gutes tun

„Rinderschaufelbraten“* von Tade Assel (El Mövenschiss) mit Nicolas Puschmann 16–19 Uhr: Cocktail Creator Event

Musikalischer Support:

DJ Rogi

Moderiert von Olivia Jones und Nicolas Puschmann SAMSTAG, 29.4.

Ab 12 Uhr: Genießen und Gutes tun „Schweinebäckchen“* von Julian Richert (Kos) mit Andrej Mangold 16/17/18 Uhr:

Tanzschule K-System

Musikalischer Support:

DJ Rogi

Die Tanzschule K-System aus Kiel präsentiert eine spektakuläre Tanzzeitreise SONNTAG, 30.4.: Ab 12 Uhr: Genießen und Gutes tun „Zweierlei vom Landgeflügel“* von Nico Mordhorst (Bootshaus) mit Filip Pavlovic 17.30 Uhr: Spendenscheck-Übergabe

Großes Finale am Tag des „Ronald McDonald Hauses“

Alle weiteren Informationen zum Event gibt es auf der Website des Sophienhofs sowie auf Facebook und Instagram.

Über das Ronald McDonald Haus Kiel:

m Jahr 1990 eröffnete in Kiel das deutschlandweit erste Ronald McDonald Haus. Eine wunderschöne Villa aus rotem Backstein wurde ausgesucht, um Familien mit schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit bieten zu können. In elf Apartments werden seitdem Familien von schwer kranken Kindern aufgenommen. Ermöglicht wird dies menschlich durch 25 ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiter*innen, finanziell fast ausschließlich durch Spendengelder. Mit Angelika Volquartz, Präsidentin des Freundeskreises, und Bettina Tietjen, Schirmherrin, hat das Haus engagierte Fürsprecherinnen an seiner Seite.