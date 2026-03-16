(Bild: falkemedia Regional)

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Die bekannte Veranstaltungshalle im Herzen der Stadt bekommt wieder ihren traditionsreichen Titel zurück. Ab April trägt die bisherige Wunderino Arena offiziell den Namen „Merkur Ostseehalle“.

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Ein traditionsreicher Name kehrt zurück

Für viele Menschen in Kiel war sie immer die Ostseehalle – ganz gleich, welcher Sponsor gerade auf den Tickets oder an der Fassade stand. Nun wird der traditionsreiche Name auch offiziell wieder sichtbar: Ab 1. April übernimmt die Merkur Group die Namensrechte der bisherigen Wunderino Arena. Künftig wird Kiels größte Veranstaltungsstätte unter dem Namen „Merkur Ostseehalle“ auftreten.

Mit dem neuen Doppelnamen kehrt ein Stück Stadtgeschichte zurück. Die Halle gilt seit Jahrzehnten als zentraler Treffpunkt für Sport, Konzerte und große Veranstaltungen. Hier trägt der THW Kiel seine Heimspiele aus, und internationale Künstlerinnen und Künstler starten oder beenden ihre Tourneen an der Förde.

Langfristiges Engagement in Kiel

Die Merkur Group baut mit dem Einstieg ihr Engagement im deutschen Sport- und Entertainmentbereich weiter aus. Das Unternehmen hat mit den Betreibern der Halle einen Vertrag über zehn Jahre abgeschlossen, mit der Möglichkeit auf Verlängerung. Ziel ist eine langfristige Partnerschaft mit der Veranstaltungsstätte, die zu den wichtigsten Eventlocations im Norden zählt.

Für die Betreiber der Halle ist die neue Kooperation ebenfalls ein positives Signal. Sie sehen in dem neuen Partner ein Unternehmen, das bereits an anderen Standorten Veranstaltungen im Sport- und Unterhaltungsbereich unterstützt.

75 Jahre Veranstaltungsort in Kiel

Der Namenswechsel fällt in ein besonderes Jahr: Die Halle wird 2026 insgesamt 75 Jahre alt. Seit ihrer Eröffnung hat sie Generationen von Besucherinnen und Besuchern begeistert – von legendären Handballspielen über große Shows bis hin zu internationalen Konzerttourneen.

Passend zum Jubiläum planen die Verantwortlichen ein Programm, mit dem die Geschichte der Halle gefeiert werden soll. Details dazu sollen im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben werden.

Fest steht schon jetzt: Mit dem Namen Ostseehalle kehrt nicht nur eine Bezeichnung zurück, sondern auch ein Stück Identität für viele Menschen in Kiel.