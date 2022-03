Bis zum Jahr 2025 sollen die Radwege entlang der Werftstraße ausgebaut und fertiggestellt werden. (Bild: David_Sch/iStock/Getty Images Plus)

Auf dem Kieler Ostufer tut sich in Sachen Fahrradmobilität ganz schön viel! Wir verraten euch, was noch kommt und was schon passiert ist.

Unsere Landeshauptstadt verfügt mit ihren insgesamt 13 Velorouten über ein wirklich gut ausgebautes Radnetzwerk. Um den Radverkehr auch auf dem Ostufer attraktiver zu gestalten, plant das Kieler Tiefbauamt dort nun ein Großprojekt: den Ausbau einer Premium-Veloroute an der Werftstraße. Sobald die Stadt vom Bund das Go für die Fördergelder bekommen hat, soll der Bau planmäßig noch dieses Jahr beginnen. Die komplette Fertigstellung ist bis 2025 vorgesehen. Zudem startet demnächst ein Verkehrsversuch, bei dem die alten Schwentinebrücken für den Autoverkehr gesperrt werden, damit Radfahrer:innen – darunter zahlreiche Studierende der Fachhochschule – dort sicherer auf der Straße fahren können.

Hier wurde schon verbessert

Im vergangenen Jahr wurde das Radnetzwerk auf dem Ostufer zum Beispiel durch die Einrichtung durchgehender Radfahrschutzstreifen im mittleren Abschnitt des Klausdorfer Wegs zwischen Werfstraße und Hagener Straße/Ostring optimiert. Außerdem werden in den jährlichen „Fertigwochen” im Frühjahr Radwege auf dem Ostufer neu asphaltiert. Auch der Bau von Mobilitätsstationen am Bahnhof Oppendorf, Tilsiter Platz, Bahnhof Ellerbek – und bald auch am Fähranleger Dietrichsdorf – bringen Vorteile für alle Radfahrer:innen.