5

Gezeigt werden Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen – Outsiderkunst eben. Oder auch einfach nur zeitgenössische Kunst!?

Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen haben oft eine ganz andere Wahrnehmung. Die Kunst ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken - Eindrücke, Wünsche, Ängste und Vorstellungen darzustellen. So geben die Werke bei Betrachtung oft eine ganz neue Sicht auf die Dinge.

Sich zu treffen gehört zu unserem Alltag. In der Ausstellung treffen sich verschiedene Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen Kunstwerken. Das Museum für Outsiderkunst Schleswig trifft die Kultur-Werkstatt und Atelier-Galerie artegrale in Kiel. Betrachtende treffen auf Kunstwerke, Besucherinnen und Besucher treffen sich, kommen in einen Dialog miteinander. Sich zu treffen hilft Barrieren abzubauen und Kunst ist bekanntlich ein besonders guter Mittler zwischen verschiedenen Lebenswelten.

Die Ausstellung findet in der artegrale statt.

Hamburger Chaussee 221

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 12.12., 10.00 bis 12.00 Uhr

Sonnabend, 14.12., 14.00 bis 16.00 Uhr