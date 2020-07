(Bild: Anna Riley)



4

Hanna-Lina Hutzfeldt-Franzke und ihr Mann Leon Emil haben eine Tanzvorstellungsreihe in der Pumpe in Kiel ins Leben gerufen. Es werden 9 Künstlerkollektive aus Schleswig-Holstein und den Niederland ihre zeitgenössische Performancekunst präsentieren.

Dwarsdriewer Performing Arts ist eine Initiative, die zur Diversifikation professioneller Performancekunst in Kiel beitragen wird und das Verständnis für zeitgenössischen Tanz nachhaltig prägen soll. Dem Publikum wird die Möglichkeit gegeben internationale, professionelle und qualitativ hochwertige Kunst zu erleben, als Erweiterung der Tanzscene in Kiel. Es werden alle notwendigen Hygienemaßnahmen eingehalten. Die Vorstellungsreihe beginnt am 18. und 19. Juli mit Kieler Besetzung. Der Abend wird eröffnet von Anne-Marie Warburton. Anne-Marie hat ihre Ausbildung zur klassischen Bühnentänzerin in Australien gemacht und hat noch lange professionell in Kiel getanzt. Bevor sie ihre eigene Familie gründete, war Tanzen ihr Lebensinhalt, jetzt ist es ihre Familie. Wie geht sie mit diesem Wandel um? Antworten sucht sie in ihrem sehr persönlichen und vielschichtigen Tanz-solo.

Um das Verständnis für zeitgenössische Performancekunst zu erhöhen werden sechs verschiedene Künstlerkollektive aus den Niederlanden und Schleswig-Holstein ihre Vorstellungen an das Publikum präsentieren. Der Besuch einer Tanzvorstellung wird zu einem ganz besonderen Erlebnis, denn professioneller zeitgenössischer Tanz wird mit dem gewohnten Klönschnack kombiniert. Der Abend beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema zeitgenössischen Tanz. Es folgen drei bis vier Vorstellungen von jeweils drei bis vier verschiedenen Künstlergruppen.

Danach wird zu einem Gespräch eingeladen. Ein ausgebildeter Sprecher wird die Künstler und das Publikum interviewen und somit einen Austausch motivieren. Vor und nach den Vorstellungen gibt es die Möglichkeit sich einen Drink oder Snack zu genehmigen.

Die Vorstellungen finden am

18. und 19. Juli,

25. und 26. Juli und

1. und 2. August 2020 in der Pumpe in Kiel statt.

Der Einlass ist um 18.00 Uhr um 19.00 beginnt die erste Vorstellung.

Ende der Veranstaltung ist 22/23 Uhr. Ein Ticket für einen Abend kostet 23,10 Euro. Tickets erhaltet ihr auf der Website der Pumpe, über dwars-kiel.com, bei der Pumpe direkt oder bei Konzertkasse Streiber.