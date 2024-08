(Bild: ZBBS e.V. )

0

Wir fordern die Kieler Ausländerbehörde auf, die Abschiebeandrohung gegen Haisam zurückzunehmen! Es ist absurd, dass überall vom Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen wird und gleichzeitig qualifizierte und motivierte junge Menschen abgeschoben werden. (ZBBS e.V. )

Keine Abschiebung von Haisam! Haisam bleibt hier!

Haisam Zebari flüchtete vor vier Jahren aus dem Irak nach Kiel. Haisams Vater wurde ermordet, seine fünf Geschwister kamen bei einem Bombenanschlag ums Leben. Die Mörder seines Vaters bedrohten auch Haisams Leben, deshalb verließ der damals 18-jährige den Irak, um ein neues Leben in Sicherheit zu finden.

Haisam begann eine Ausbildung zum Pflegehelfer in der DRK-Akademie in Kiel, die er Ende August abschließen kann. Anschließend möchte er sich zur Pflegefachkraft fortbilden lassen. Die Stiftung Kieler Stadtkloster möchte ihn weiterbeschäftigen.Haisam ist inzwischen 22 Jahre alt, spricht gut deutsch, liebt seine Arbeit, fühlt sich wohl in Kiel, ist angekommen und vor allem in Sicherheit. Doch statt ihn auf seinem Weg zu unterstützen, droht Haisam die Abschiebung in den Irak. Die Kieler Ausländerbehörde wertete seinen Ausweis als 'gefälscht', beschlagnahmte ihn und forderte Haisam auf, sich einen Reisepass in der irakischen Botschaft zu besorgen. Die irakische Botschaft verlangte von Haisam den beschlagnahmten Ausweis, um einen Reisepass auszustellen. Die Kieler Ausländerbehörde will den Ausweis aber nicht herausgeben. Zusätzliche (Geburts-)Dokumente befinden sich im Irak - die irakischen Behörden weigern sich aber, diese Dokumente an Haisam zu verschicken. Er müsste sie persönlich aus dem Irak abholen, wo ihm Gefahr für Leib und Leben droht.

Auch ein Antrag bei der Härtefallkommission wurde abgelehnt, obwohl sich viele Menschen für Haisam einsetzen, unter anderem viele Lehrer*innen des RBZ Technik, seine Fußballmannschaft, seine Freundin, Nachhilfelehrer*innen, Arbeitgeber*innen und Betreuer*innen vom DRK.

Wir fordern die Kieler Ausländerbehörde auf, die Abschiebeandrohung gegen Haisam zurückzunehmen!Es ist absurd, dass überall vom Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen wird und gleichzeitig qualifizierte und motivierte junge Menschen abgeschoben werden. Haisam will am 01.09. die Ausbildung im Kieler Stadtkloster beginnen – wir fordern, dass er bleiben darf!

Unterstützt die Petition, verbreitet sie, helft mit, dass Haisam bei uns bleiben kann!