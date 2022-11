Die Hochzeitsmesse „Herz an Herz" bietet euch einen Einblick in die aktuellen Trends. (Bild: Canva)

Die größte, schönsten und aufregendste Hochzeits- & Festmesse „Herz an Herz" verwandelt nach über 20 erfolgreichen Jahren am Stammsitz in Lübeck nun auch den Ostseekai in Kiel in eine wunderschöne Welt für Verliebte, die hier mit der umfangreichen Planung ihrer Traumhochzeit beginnen können.

Nach langer Zeit des „Lockdown“ freuen sich die Hochzeitspaare und die Aussteller:innen gemeinsam auf einen gelungenen Neustart! Neueste Trends, Ausgefallenes, jede Menge Anregungen und inspirierende Modenschauen auf großer Showbühne. Am 26. und 27. November 2022 wird das Kreuzfahrtterminal am Ostseekai an der Kieler Förde zum Mekka der Liebenden und all derer, die ein unvergessliches Fest planen.

Gut 50 Aussteller:innen aus vielen hochzeitsnahen Branchen präsentieren außer zum Thema Hochzeit auch viele Trends und Ideen, die generell mit dem Thema Festorganisation zu tun haben. Freut euch auf eine für Kiel einzigartige Angebotsvielfalt über Braut-, Herren- und Abendmode, Accessoires, Schmuck, Hochzeitsreisen, Dekoration, Gastronomie und Hotellerie, Frisurentrends und aktuelles Styling, Oldtimer, Druckereien, Fotografen, Musiker und DJ‘s, Trauredner:innen, Weddingplaner:innen, Angebote für den Junggesellen-Abschied und vieles mehr.