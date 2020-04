Ihr braucht jemanden zum Reden? REDEZEIT hilft euch (Bild: Redezeit)

0

Die Initiative "Redezeit" bekämpft Einsamkeit mit - genau - Redezeit, die professionelle Coaches gratis allen Redebedürftigen zur Verfügung stellen. So wollen die Initiatoren allen, die es möchten, durch die aktuelle schwierige Zeit helfen. Weil man sich nicht treffen kann, finden die Gespräche virtuell statt – per Telefon, Skype, Zoom, WhatsApp oder Facetime. Klingt gut? Dann lest weiter!

"Im Frühjahr 2020 geht Corona um die Welt. Erst China, dann Italien, Skiurlaub und die ersten Fälle in Deutschland. Dann ging alles recht schnell: Plötzlich arbeiteten die ersten Menschen von zu Hause und in den Supermärkten regierte das Faustrecht um Toilettenpapier, Nudeln und Konserven."

Das war die Zeit, in der vier Coaches in Hamburg via Videokonferenz überlegten, was das alles wohl für die Zukunft bedeutet. Für sie stand fest: Viele Menschen werden aufgrund der neuen Situationen viel Redebedarf haben. Damit war die Idee geboren, allen, die reden möchten, Zeit zum Zuhören zu schenken: 15 bis 30 Minuten Redezeit. Umsonst. Damit alle, die etwas auf dem Herzen haben, das auch loswerden können.



Binnen zwei Wochen waren über 150 Coaches dabei und heute gibt es eine eigene Website für REDEZEIT: Hier könnt ihr euch informieren, euren Coach direkt kontaktieren oder selbst Redezeit anbieten (wenn ihr als Coach arbeitet).

Die Zeit, die die Coaches mit euch teilen, kostet euch keinen Cent. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass solch ein Gespräch den Besuch eines Arztes, Heilpraktikers oder Psychotherapeuten nicht ersetzen kann. Aber es kann trotzdem helfen, euch wieder ein bisschen Mut zu schenken.

Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet mit jemandem reden, aber gerade ist keiner da, dann traut euch und kontaktiert einen der über 150 Coaches: Auch für spezielle Anliegen, wie beispielsweise Menschen mit Hochsensibilität, sind klasse Coaches dabei.

Wir finden das Angebot großartig und hoffen, dass damit vielen Menschen geholfen werden kann, die sonst vielleicht niemanden haben.