In Kiel kannst du an immer mehr Refill-Stationen kostenlos deine Trinkflasche mit Leitungswasser auffüllen – nachhaltig, praktisch und perfekt für heiße Sommertage. Wie du Refill-Stationen erkennst, wo du sie findest und wie deine Einrichtung selbst mitmachen kann, erfährst du hier.

Der Sommer ist noch in vollem Gange. Bei Hitze heißt es: kühle Orte aufsuchen, Sonnenschutz auftragen und vor allem trinken, trinken, trinken. Damit wir alle auch unterwegs unsere Wasserflaschen auffüllen können, sind das Amt für Gesundheit und das Zero-Waste-Projekt – angesiedelt im Umweltschutzamt – in einem gemeinsamen Projekt auf der Suche nach weiteren Einrichtungen, die Refill-Station werden möchten. Bisher gibt es rund 20 solcher Stationen in Kiel.

Was ist eine Refill-Station überhaupt?

Der Grundgedanke ist ganz einfach: Trinkflasche auffüllen und Leitungswasser genießen. An Refill-Stationen können eigene Gefäße kostenlos und unkompliziert mit Leitungswasser aufgefüllt werden. Die Stationen sind an dem blauen Aufkleber mit großem Wassertropfen zu erkennen. Einen Überblick über alle Refill-Stationen in Deutschland gibt eine Karte unter www.refill-deutschland.de/karte.

Was braucht es, um Refill-Station zu werden?

Grundsätzlich haben alle Einrichtungen mit festen Öffnungszeiten das Zeug zur Refill-Station. Die Durstigen können ihre Trinkgefäße entweder selbst an einem festen Trinkwasserspender auffüllen oder die Flaschen werden an der Station entgegengenommen und beispielsweise in einer Teeküche mit Leitungswasser gefüllt. Um die einwandfreie Qualität des Leitungswassers zu gewährleisten, empfiehlt das Amt für Gesundheit eine Untersuchung, bevor eine Einrichtung Refill-Station wird. Falls Einrichtungen in Kiel Interesse haben, Refill-Station zu werden, können sie sich per E-Mail an Umwelthygiene@kiel.de an das Amt für Gesundheit wenden.

Die Sticker, die die Refill-Station kenntlich machen, liegen kostenlos abholbereit beim Umweltschutzamt im Nachhaltigkeitszentrum, Europaplatz 2. Außerdem gibt es sie beim Amt für Gesundheit, Fleethörn 18–24. Wenn der Aufkleber angebracht ist, muss die neue Station nur noch auf der Onlinekarte eingetragen werden. Wie das funktioniert und mehr Wissenswertes über Refill-Deutschland findest du unter www.refill-deutschland.de.

Das Nachhaltigkeitszentrum, das Amt für Gesundheit, die Zentralbücherei sowie einige Stadtteilbüchereien sind schon mit an Bord. Aber auch mehrere Geschäfte sowie das Segelcamp an der Kiellinie sind bereits Refill-Stationen.