(Bild: Sailing Energy / The Ocean Race)

Am 9. Juni kommt „The Ocean Race” zum Kiel Fly-By in die Kieler Förde. Die Wendemarke der berühmten Regatta befindet sich direkt im Herzen der Landeshauptstadt, an der Kiellinie.

Aufgrund der Etappenlängen und extrem herausfordernden Wind- und Wetterverhältnissen gilt „The Ocean Race“ als eine der härtesten Regatten weltweit. Die Regatta begann in Europa, führte die Segler*innen durch den Atlantik, umrundete Afrika und führte durch den Indischen Ozean über den Pazifik nach Süd- und Nordamerika. Von dort ging es für die Teilnehmer*innen wieder zurück nach Europa. In der Kiel heißt es dann: Bitte wenden, mit Kurs über Den Haag nach Genua! In der italienischen Hafenstadt steigt das große Finale der Regatta.

Drei-Tage-Programm im Zeichen der „The Ocean Race“-Regatta

Um den Kiel Fly-By der Segler*innen gebührend zu feiern, gibt es an der Kiellinie ein dreitägiges Rahmenprogramm. Im

Ocean Live Park kannst du das Segelsport-Event vom 8. bis zum 10. Juni live mitverfolgen. Die Themen: Segelsport natürlich. Aber auch Nachhaltigkeit steht im Fokus. Ein Punkt, der die Meeresschutzstadt Kiel mit „The Ocean Race” verbindet. Am 8. Juni, Tag der Meeresschutzstadt, organisiert vom Ocean Summit und Kiel-Marketing, kannst du dich auf spannende Vorträge, Workshops und Keynotes vor Ort freuen. Auch abwechslungsreiche Kids-Events zu den Themen Meer, Meeresschutz und Nachhaltigkeit sind mit dabei.

Weitere Informationen zum Ocean Summit und zum Ocean Race

Spaß, Spannung und gute Laune an der Kiellinie

Neben einladenden Food-Angeboten erwarten dich zahlreiche Veranstaltungen rund ums Segeln. Live-Stream, Moderation und ein unterhaltsames Bühnenprogramm auf der RADIO BOB!-Bühne sowie Live-Musik am Abend sorgen für Gute-Laune-Stimmung. Sei live dabei, wenn die eindrucksvollen Ocean Racer an der Kiellinie vorbeifliegen!