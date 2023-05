0

Natürliches Fahrgefühl mit dem Extra an Power: Erlebe am Samstag, den 3. Juni 2023, die größte E-Bike-Auswahl von Riese & Müller in ganz Schleswig-Holstein!

E-Bike-Enthusiasten aufgepasst: Nur für einen Tag bietet Küstenrad in Neumünster dir die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Riese & Müller Bikes zu ergattern – mit zahlreichen Vorteilen. Wer sich für ein Modell des renommierten Herstellers entscheidet, sichert sich zudem nur am Aktionstag kostenlos ein hochwertiges Sicherheitspaket, bestehend aus Helm und Schloss im Wert von 150€. Auf die nagelneuen Modelle Charger3 und Nevo3 winkt ein exklusiver Rabatt von bis zu 500€!

Elektrofahrrad einfach liefern lassen

Such dir ganz einfach dein Wunsch E-Bike aus: Entweder lässt du es dir vor Ort montieren und genießt währenddessen ein leckeres Stück Kuchen oder herzhaftes Grillgut. Ungeduldige Kund*innen können sich das Bike auch kostenlos am nächsten Tag nach Hause liefern lassen – in ganz Schleswig-Holstein!

Riese & Müller E-Bikes: Vorsprung durch Qualität und Design

Riese & Müller hat mittlerweile über ein Jahrzehnt Erfahrung in der E-Bike-Produktion gesammelt. Verwendet werden ausschließlich Mittelmotoren von Bosch. Mittelmotoren haben den großen Vorteil, dass die Kraft beim Treten direkt auf den Motor übertragen wird. So entsteht ein natürliches Fahrgefühl, ähnlich wie bei einem normalen Fahrrad. Statt in einem E-Bike einfach nur ein Fahrrad mit Motor zu sehen, werden bei Riese & Müller alle E-Bike-Modelle je nach Einsatzzweck komplett neu gedacht – so kommt es zu den individuellen Designs und durchdachten Details.