Ein neues Veranstaltungsformat bringt Jung und Alt ins Rollen: Vom 16. November bis 15. Januar findet erstmals das Rollerfestival der Stadtwerke Kiel statt.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise musste eine attraktive Alternative zum jährlichen Eisfestival her. Kiel-Marketing und die Stadtwerke Kiel AG entschieden sich frühzeitig gegen eine Eisbahn, die in der jetzigen Situation nicht zu verantworten ist. Gemeinsam mit Kiel-Marketing und dem Rollschuhbahnbetreiber interevent wurde ein Konzept entwickelt, das dem Wintervergnügen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ebenso gerecht werde, so Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel.

„Die Menschen in Kiel haben damit trotzdem ein unterhaltsames Winterprogramm“,

sagt Uwe Wagner, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

Rollschuhfahren – ein populärer Sport und beliebtes Freizeitvergnügen: diesen Trend hat Kiel-Marketing früh erkannt und alles für die Verwirklichung dieses, unter anderem vom Kieler Roll- und Eissportverein inspirierten, Vorhaben ins Rollen gebracht. Das Know-how hat Thomas Hein, Geschäftsführer von interevent: Für einen optimalen Bodenbelag ist gesorgt, ein abwechslungsreiches Fahrgefühl bieten die Brezelform und Wellen der Rollschuhbahn. Diese bietet außerdem genug Platz für das Üben von Sprüngen und speziellen Figuren.

(Bild: Kiel-Marketing)

An der Kaikante des Ostseekais können Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und auch Firmen auf 1.200 Quadratmeter überdachter Zeltfläche ein attraktives Winterprogramm erleben. Unter anderem auf einer 350 Quadratmeter großen Rollschuhbahn inklusive Verleih und Kinderfahrbereich, regelmäßigen Rollerdiscos in buntem 80’s Ambiente mit Live-Djs zum Tanzen auf Rollen und Indoor Skate-Elementen. Weitere Infos gibt es unter www.kiel-sailing-city.de/rollerfestival.