Trainingssituation: Jammer Nelli (re.) versucht sich an den Blockern Joscha und Inken vorbeizudrängen (Bild: Mirjam Stein)

Beim Rookie Day könnt ihr selbst in die Rollschuhe schlüpfen und erste Runden drehen (Bild: Mirjam Stein)

Das Rollerderby-Team aus Holtenau suchen neue Mitglieder. Schaut vorbei am Rookie Day

Inliner sind vermutlich die meisten schon mal gefahren. Aber wie sieht es mit Rollschuhen aus? Das ist bestimmt schon etwas her. Dabei kann man mit ihnen viele coole Sachen machen. Dazu gehört zum Beispiel der rasante Vollkontaktsport Rollerderby. Der weiblich dominierte Sport schwappte vor einigen Jahren von den USA nach Deutschland über. Und obwohl es hierzulande bislang nur wenig bekannt ist, gibt es im TuS Holtenau ein gemischtes Team namens Waterkant Hardcore (WKHC), das sich immer mittwochs um 19 Uhr zum Training trifft. Das Männerteam „Der hässliche Rest“ und das Frauenteam trainieren zusätzlich einmal im Monat an einem Samstag getrennt. Trainiert wird in der Halle Nord im Schusterkrug auf dem ehemaligen Marinefliegergelände 5.

Beim Rollerderby spielen pro Team fünf rollschuhlaufende Spieler gegen den Uhrzeigersinn auf einer ovalen Bahn. Pro Team muss sich jeweils ein sogenannter „Jammer“ durch das gegnerische „Pack“, das aus den übrigen Spielern gebildet wird, kämpfen, um Punkte zu erzielen. Das gegnerische „Pack“ versucht natürlich dies zu vermeiden und dem eigenen „Jammer“ den Weg freizumachen.

Schaut man sich das Training an, könnte man meinen, dass es einfach darum geht, mit allen Mitteln durch die „Blocker“ zu kommen. Doch es gibt viele Regeln zu beachten! „Man darf die Spieler nur an bestimmten Körperteilen blocken, darf aber auch nicht über den Track treten“, erklärt Jolla, die schon seit 2 Jahren dabei ist. Und das sind nur einige der Regeln. In jedem Spiel sorgen circa 20 „Officials“ dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Dadurch ist auf dem „Track“ und drum herum immer so einiges los. Und das ist verdammt anstrengend. Um also Mannschaften aufzustellen und mit verschiedenen Teams trainieren zu können, sucht das Rollerderby vom TuS Holtenau neue Mitglieder. Vor allem Frauen sind gesucht, da sich die Frauenmannschaft gerade neu gründet. Wenn ihr euch unter Rollerderby bisher noch nichts vorstellen könnt, solltet ihr euch den 18. April in den Kalender eintragen. Am Rookie Day können alle Interessierten mal in die Rollschuhe steigen und einen ersten Eindruck von Rollerderby bekommen. Aber Achtung: Das Probetraining findet in der Stralsundhalle, Winterbeker Weg 47 in Kiel statt. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Auch Svea ist durch den letzten Rookie Day zum Rollerderby gekommen und nun schon seit drei Monaten dabei. „Ich mag die Herausforderung – sportlich und geistig – und das Team, weil alle füreinander da sind und sich gegenseitig helfen, wenn jemand etwas noch nicht kann. Außerdem finde ich es gut, einen Teamsport zu machen, der nichts mit Bällen zu tun hat und obendrein ziemlich badass ist“, erklärt sie begeistert. Mehr Infos gibts beim TuS Holtenau.