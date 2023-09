Sie betreiben die Rune Sauna an der Kielline: Lorenz Höfler, Jakob Schupp, Benjamin Lappan (v. l.). (Bild: falkemedia Regional/Sebastian Schulten)

Seit Anfang September haben Sauna-Fans in Kiel einen Hot Spot zum Schwitzen an neuem Standort:

Rune Sauna hat an der Kiellinie eröffnet!

Erst schwitzen, dann baden! Das konnten Saunierende in Kiel seit Anfang des Jahres hervorragend am Sandhafen, wo der Barbetrieb während der Wintermonate geschlossen hatte. Nach sechswöchiger Aufbauphase eröffnete Kiels Rune Sauna nun am neuen Standort direkt nebem dem Camp 24/7 auf dem Privatgelände des Kanuclubs. Nachdem das Angebot der Inhaber Lorenz Höfler, Benjamin Lappan und Jakob Schupp Anfang des Jahres bereits gut genutzt wurde, erhoffen diese sich nun noch mehr Zulauf. Und das nicht nur, weil die 12 Quadratmeter große Sauna für 15 Personen nur wenige Meter vom Badesteg der Landeshauptstadt entfernt liegt: „Weil die Rune Sauna eine Textilsauna ist, fühlen sich hier Männer wie Frauen gleichermaßen wohl – ohne das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden“, sagt Lorenz Höfler. Darüber hinaus finden künftig regelmäßige Veranstaltungen statt, wie ein „Run & Sauna“, bei dem die Teilnehmenden erst gemeinsam joggen und anschließend saunieren oder Sauna-Meditationen. Für mindestens zwei Jahre ist hier ein sozialer Treffpunkt entstanden, der die Umgebung zweifellos beleben wird. Melde dich an und schau dich um auf der Website oder auf Instagram!

Rune Sauna

Düsternbrooker Weg 46, Kiel

www.runesauna.de

Do–So, 16–21 Uhr