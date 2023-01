Benni (links) und Hermann haben mit uns über die Idee hinter der Sauna gesprochen. (Bild: Rune Sauna)

Das Team hatte beim Tüfteln und beim Aufbau offensichtlich Spaß – auch bei Minusgraden! (Bild: Rune Sauna)

Für die Isolierung wurde in Schilksee stundenlang Seegras gesammelt, getrocknet und anschließend vebaut. (Bild: Rune Sauna)

Heißer Dampf steigt auf, schwitzende Körper reihen sich aneinander, dazu der Blick auf den dunkelgrün schimmernden Ozean (na gut, die Kieler Förde): Herzlich willkommen bei der wohl heißesten Kooperation des Jahres: Rune Sauna trifft Sandhafen!

Kiel, im Winter: Der Sandhafen liegt verlassen da, fast wie in einem Dornröschenschlaf. Die im Sommer so beliebte Beachbar ist in den kalten Monaten verwaist. Doch halt: Steht dort drüben nicht ein großer Holzkasten? Und wieso laufen da lauter halbnackte Menschen herum?

Rune Sauna x Sandhafen

Viel Arbeit, Schweiß und Nerven hat es gekostet, bis das Team von Rune Sauna endlich alles fertiggestellt hat. Doch es zahlt sich aus: Bis Ende März können nun 18 Personen gleichzeitig die finnische Sauna mit Blick über die Förde genießen. „Die Location eignet sich perfekt für unsere Sauna“, erzählt Benjamin Lappan, der Teil der Rune-Sauna-Crew ist. Das langfristige Ziel des Teams ist es, einen eigenen Ponton auf die Förde zu bringen, um den Kieler*innen ganzjährig den Genuss von Saunaaufgüssen und Entspannung zu bieten – und das direkt auf der Förde.

Warme Entspannung & eiskalte Abkühlung

„Es warten unkompliziertes Saunieren vor oder nach der Arbeit, der Blick übers Wasser, abwechslungsreiche Aufgüsse und die Abkühlung nach dem Saunagang dank zwei mit Salzwasser gefüllter Abtauchbecken auf euch“, zählt Benni auf. Dazu gibt es einen Umkleidebereich und einen Aufenthaltsraum – als muckelige Chill-Area oder für das eine oder andere Schwätzchen mit euren Mitsaunagänger*innen. Bei schönem Wetter könnt ihr eure Yogamatte mitbringen und sie auf dem Sand ausrollen. Möglichkeiten zum Entspannen und Entschleunigen gibt es hier also ’ne ganze Menge!

So funktioniert’s

Über die Homepage www.runesauna.de bucht ihr einen freien Saunagang, geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag, von jeweils 6.30 Uhr bis 11 Uhr und 17 Uhr bis 22 Uhr. Das heißt, es gibt auch für alle, die arbeiten, die Möglichkeit der Early-Bird-Sessions sowie der After-Work-Sessions. Ein Saunagang dauert eine Stunde, der Eintritt kostet 10 Euro für Studis und Azubis, 12 Euro für alle anderen. Zudem ist die gesamte Sauna für private Feiern oder Firmenevents buchbar (250 Euro für zwei Stunden) und es gibt ein All-You-Can-Sweat-Paket, mit dem man zu den öffentlichen Saunazeiten so viel saunieren kann, wie man möchte. Wir schauen dort ganz sicher mal vorbei und

sagen nur: they‘re gonna make you sweat …