Zur Eröffnung der Bildergalerie im Kieler Nordlicht wollten einige Kielerinnen und Kieler in Erinnerungen schwelgen (Bild: Matthias Masch)

1955 fotografierte Wilhelm Pöhlmann die Holstenstraße. (Bild: Wilhelm Pöhlmann)

In Farbe: Die Holstenstraße zwischen 1956-1963. (Bild: Rita Engel)

Auch dieses Bild der Holstentstraße von Rita Engel wurde prämiert. (Bild: Rita Engel)

Bis Mitte Januar sind 70 eindrucksvollsten Momente aus 70 Jahren Kieler Holstenstraße im Nordlicht ausgestellt und können bewundert werden. Sieh dir jetzt die Gewinnerfotos an!

Zum 70. Jubiläum der Kieler Fußgängerzone rief Kiel-Marketing e.V. die Bewohner Kiels dazu auf, private Schnappschüsse aus den vergangenen Jahrzehnten einzureichen. Diese Fotografien wurden zunächst im Nordlicht im Rahmen des öffentlichen Festakts "70 Jahre Holstenstraße" am 28. November 2023 ausgestellt und sind nun in den Schaufenstern vieler Geschäfte zu bewundern. Die Ausstellung wird dort bis Mitte Januar 2024 zu sehen sein.

Die Jury hat entschieden

Das Innenstadt-Management von Kiel-Marketing hatte diesen Aufruf mit einem Foto-Wettbewerb verbunden und durch eine Jury die drei beeindruckendsten Bilder ausgewählt. Die Jury bestand aus Stadtbaurätin Doris Grondke, KN-Bildchef Ulf Dahl, den langjährigen Innenstadt-Kaufleuten Wolfgang Erichsen (Buchhandlung Erichen & Nierenheim) und Monika Hauschild (aesculap Apotheke) sowie dem Geschäftsführer von Kiel-Marketing, Uwe Wanger. Wanger äußerte sich dazu: "Die Bilder regen zu Gesprächen an. Ältere Menschen werden von Erinnerungen überflutet, während es für Jüngere eine schöne Gelegenheit ist, die Holstenstraße mit neuen Augen zu sehen."

Goldstücke aus vergangenen Zeiten

Die 70 eindrucksvollsten Momente der ersten Fußgängerzone Deutschlands, von der Wiederaufbauzeit der Nikolaikirche in den 1950er Jahren über die farbenfrohen Leuchtreklamen der 1970er bis hin zum Umbau des ehemaligen Karstadtgebäudes zum Nordlicht Center im Jahr 2011, sind auf insgesamt 70 Leinwänden festgehalten. Diese historischen Fotos sollen genau dort ihre Wirkung entfalten, wo sie einst entstanden sind, und die Besucher der Holstenstraße dazu einladen, in Erinnerungen zu schwelgen.

So ist die Ausstellung aufgebaut

Die Ausstellung beginnt mit einer umfangreichen Präsentation im Mut[h] zu Kunst-Pavillon am Holstenplatz. Entlang der Holstenstraße sind Aufnahmen in verschiedenen Geschäften und Einrichtungen zu sehen, darunter die Buchhandlung Liesegang, der Kosmos-Store, die Gelateria La Luna, der Kilo-Laden, das Stulle Café, die Nautilus-Apotheke, der Vintage-Pop-up-Store, derHeimathafen sowie die Schaufenster des Nordlicht Centers. Das Welcome Center präsentiert Aufnahmen vom Stresemannplatz, während historische Bilder des Holstenplatzes in den Schaufenstern von Unterwegs Kiel zu sehen sind.

Die Top 3 der vielfältigen Einreichungen wurden während des Festakts am 28. November 2023 bekannt gegeben. Zusätzlich wurde spontan unter den rund 150 Gästen ein Publikumspreis vergeben. An diesem Abend wurde in vielen Gesprächen und Anekdoten deutlich, wie bedeutend dieses begehbare Stück Stadtgeschichte für die Menschen ist.

Das sind die prämierten Fotos Jacobsenhaus von Rita Engel (1956-1963) Kaufhaus Blohm von Wolfgang D. Kuessner (1959) Holstenstraße von Wilhelm Pöhlmann (1955) Publikumspreis: Holstenstraße am Morgen von Rita Engel (1956-1963)

