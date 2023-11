In Erinnerungen schwelgen: am 28. November sind alle Kielerinnen und Kieler herzlichen eingeladen, wenn es nicht nur um die Vergangenheit, sondern vor allem um die Zukunft der Holstenstraße geht. (Bild: Stadtarchiv Kiel, 2.3 Magnussen 53712)

Die Landeshauptstadt Kiel, Kiel-Marketing e.V. und die Bundesstiftung Baukultur laden am 28. November um 19 Uhr zur Festveranstaltung ins Kieler Nordlicht ein, wo die schönsten drei Bilder der Holstenstraße ausgezeichnet werden.

Die Holstenstraße, Herzstück der Kieler Innenstadt, ist mehr als nur eine Straße – sie ist das pulsierende Zentrum, in dem Geschichte auf Moderne trifft. Am 28. November wird dieses lebendige Stück Stadt in besonderem Licht erstrahlen. Der Baukulturdialog, initiiert von Kiel-Marketing e.V. und der Bundesstiftung Baukultur, greift die aktuelle Debatte rund um die Weiterentwicklung deutscher Innenstädte auf. Und wo könnte dies besser passieren als in Kiel, einer Stadt, die ihre Traditionen schätzt und zugleich den Blick in die Zukunft richtet?

Zukunft der Holstenstraße im Mittelpunkt

Die Veranstaltung startet um 19 Uhr und verspricht nicht nur visuelle Höhepunkte in Form der prämierten Holstenstraßen-Bilder, sondern auch eine fachkundige Auseinandersetzung mit der Zukunft urbaner Räume. Fragen, die unsere Städte bewegen, stehen im Fokus: Wie gestalten wir die Fußgängerzonen als städtebauliches Element der Zukunft? Welche Prozesse sind nötig, um eine ästhetische Entwicklung voranzutreiben? Diese und weitere Themen werden in einem spannenden Kontext einer neuen Umbaukultur erörtert.

Expertenvorträge während des Events

Die Festveranstaltung bietet mehr als nur informative Vorträge. Expertinnen und Experten, darunter Barbara Ettinger-Brinckmann und Herr Professor Dipl.-Ing. Wolfgang Christ, werden fachliche Einblicke geben. Doch damit nicht genug – im Anschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, im Dialoggespräch mit den Referentinnen und Referenten ihre Fragen zu stellen und in einen intensiven Gesprächsaustausch einzutreten, moderiert von Reiner Nagel.

Kreative Auseinandersetzung mit Holstenstraße wird gewürdigt

Die Jubiläumsfeier wird durch eine Ausstellung zahlreich eingesendeter Fotoerinnerungen bereichert. Hier können Besucherinnen und Besucher die Geschichte der Holstenstraße durch die Linse der Bevölkerung erleben. Die drei besten Beiträge werden mit einem kleinen Dankeschön prämiert, als Anerkennung für die kreative Auseinandersetzung mit einem Stück Kieler Identität.

Sei dabei, wenn das Kieler Nordlicht zum Ort des Dialogs und der Inspiration wird. Tauche ein in die faszinierende Welt der Holstenstraße und gestalte aktiv mit, wie sich unsere Städte weiterentwickeln. Die Veranstaltung verspricht nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern vor allem einen Ausblick in die Zukunft unserer urbanen Lebensräume.

28. November, 19 Uhr • Kieler Nordlicht (Holstenstraße 1)