Für einen Sommer voller Erlebnisse (Bild: Getty Images)

Hier kommt euer Sommer-Reiseführer für Schleswig-Holstein und Hamburg!

Liebe Familien, packt eure sieben Sachen und kommt mit an Bord: Die neue Ausgabe „Tipps für Kids“ ist am 19. Juni erschienen! Mit diesem Heft stechen wir in See und begeben uns auf eine Reise durch den wahren Norden – genauer gesagt durch Schleswig-Holstein und Hamburg. Vielleicht treffen wir vor Sylt sogar auf ein Schiff voller kleiner Pirat*innen.

In dieser Ausgabe stellen wir euch wieder zahlreiche Ausflugstipps vor, die sich perfekt für Familien mit Kids bis circa 14 Jahren eignen. Von magischen Museen über atemberaubende Aktivitäten bis hin zu Naturerlebnissen an der frischen Luft haben wir ein buntes Sammelsurium zusammengestellt, das euch in die verschiedenen Himmelsrichtungen führt. So wird der Sommer bestimmt nicht langweilig! In Hamburg trefft ihr Ernie, Bert, Elmo und das Krümelmonster, in Grömitz skatet ihr mit anderen Kids um die Wette, in Kiel nehmt ihr euer Innerstes unter die Lupe und in Schleswig lernt ihr (fast) echte Wikinger kennen.

Außerdem stellen wir euch lustige Spiele, fesselnde Bücher, die besten Adressen rund um die gesunde Förderung der Lütten und vieles mehr vor.

Her damit!

Das Magazin erhaltet ihr an zahlreichen Auslegestellen in Schleswig-Holstein und Hamburg, bei uns am Exerzierplatz 3 in Kiel und natürlich könnt ihr es auch online von unterwegs lesen: www.tippsfuerkids.de. Wollt ihr noch mehr Tipps bekommen? Dann schaut mal bei unserem Instagram-Account @tipps.fuer.kids vorbei.

Viel Spaß und genießt den Sommer!