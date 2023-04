(Bild: Kunsthalle Kiel)

Große Ehre: Die Schüler*innen der Schule am Eiderwald präsentieren noch bis zum 30. April ihre Kunstwerke in der Kunsthalle zu Kiel.

Noch bis zum 30. April können Gäste der Kunsthalle zu Kiel die Kunstwerke des 9. Jahrgangs der Schule am Eiderwald in Flintbek bestaunen. Aus dem Kooperationsprojekt mit dem Wahlpflichtunterricht Kunst sind besondere Werke entstanden. In diesem Projekt stellten sich die Schüler*innen dem Druck in Bezug auf den Schulabschluss, dem Gestaltungsprojekt und der künstlerischen Technik. Ausgangspunkt war eine zeichnerische Annäherung an Werke der Ausstellung „Wildes, Wüstes, Wunderschönes. Natur im Fokus der Sammlung“, die noch bis zum 24. September in der Kunsthalle zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt anhand von Pflanzen- und Landschaftsdarstellungen sowie Arbeiten aus organisch-vergänglichen Materialien in vielfältiger Weise auf, wie sich Künstler*innen mit Themen der Natur und dem Verhältnis des Menschen zu ihr auseinandersetzen. Als Kaltnadelradierung auf Tetra-Pak wurden die Skizzen übertragen und gedruckt.

Entstanden sind individuelle Auseinandersetzungen mit den Sammlungswerken, die durch die Drucktechnik einen außergewöhnlichen Charakter erhalten.