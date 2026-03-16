Paul Rasmus Lindhorst und Charlie Brodersen widmen ihr Forschungsprojekt der Kieler Stickerlandschaft.

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„Science Comes to Town“ zeichnet Gewinnerprojekte aus und startet eine neue Wettbewerbsrunde. Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Initiativen sind eingeladen, eigene Forschungsfragen aus ihrem Alltag zu entwickeln und gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen umzusetzen.

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Große Fragen beginnen oft im Kleinen – in der Schule, im Stadtbild oder bei der Berufswahl. Genau hier setzen die ausgezeichneten Co-Creation-Projekte von Science Comes to Town 2026 an. Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen machen Bürger*innen ihren Alltag zum Forschungsraum. Noch bis zum 15. April läuft die zweite Wettbewerbsrunde.

Die Gewinnerprojekte

Eine zwölfte Klasse des Geschichtsprofils der Hebbelschule untersucht ihre Schule als gesellschaftlichen Mikrokosmos. Interviews mit ehemaligen Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern, Archivmaterial und historische Stundenpläne zeigen, wie Kriege, Reformen oder Bewegungen wie Fridays for Future den Schulalltag prägen.

Ein weiteres Projekt nimmt die Kieler Stickerlandschaft unter die Lupe. Aufkleber an Ampeln oder Straßenschildern erzählen von Protest, Humor und Zugehörigkeit. Motive, Orte und Überklebungen werden kartiert und dokumentiert. Eingereicht wurde die Idee von Charlie Brodersen und Paul Rasmus Lindhorst.

Im dritten Projekt stehen oft übersehene Naturwissenschaftlerinnen im Fokus. Ihre Biografien und Entdeckungen werden als Podcast, Trickfilm, Hörspiel oder Bühnenstück neu erzählt. Ziel ist es, Wissenschaft niedrigschwellig erfahrbar zu machen, so Dr. Madeleine Freund vom Netzwerk NaturSpielpädagogik.

Die zweite Wettbewerbsrunde richtet sich an Bürger*innen, Schüler*innen, Initiativen und Vereine aus Kiel sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Jetzt bewerben!

Bewerbungsschluss: 15. April

Bekanntgabe: Mai

Umsetzung: Juni bis November

Ausgewählte Teams erhalten bis zu 1.000 Euro, wissenschaftliche Begleitung und eine öffentliche Präsentationsmöglichkeit.

Alle Gewinner*innen sind zudem zur Abschlusszeremonie eingeladen.