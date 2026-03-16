„Science Comes to Town“ zeichnet Gewinnerprojekte aus und startet eine neue Wettbewerbsrunde. Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Initiativen sind eingeladen, eigene Forschungsfragen aus ihrem Alltag zu entwickeln und gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen umzusetzen.
Große Fragen beginnen oft im Kleinen – in der Schule, im Stadtbild oder bei der Berufswahl. Genau hier setzen die ausgezeichneten Co-Creation-Projekte von Science Comes to Town 2026 an. Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen machen Bürger*innen ihren Alltag zum Forschungsraum. Noch bis zum 15. April läuft die zweite Wettbewerbsrunde.
Die Gewinnerprojekte
Eine zwölfte Klasse des Geschichtsprofils der Hebbelschule untersucht ihre Schule als gesellschaftlichen Mikrokosmos. Interviews mit ehemaligen Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern, Archivmaterial und historische Stundenpläne zeigen, wie Kriege, Reformen oder Bewegungen wie Fridays for Future den Schulalltag prägen.
Ein weiteres Projekt nimmt die Kieler Stickerlandschaft unter die Lupe. Aufkleber an Ampeln oder Straßenschildern erzählen von Protest, Humor und Zugehörigkeit. Motive, Orte und Überklebungen werden kartiert und dokumentiert. Eingereicht wurde die Idee von Charlie Brodersen und Paul Rasmus Lindhorst.
Im dritten Projekt stehen oft übersehene Naturwissenschaftlerinnen im Fokus. Ihre Biografien und Entdeckungen werden als Podcast, Trickfilm, Hörspiel oder Bühnenstück neu erzählt. Ziel ist es, Wissenschaft niedrigschwellig erfahrbar zu machen, so Dr. Madeleine Freund vom Netzwerk NaturSpielpädagogik.
Die zweite Wettbewerbsrunde richtet sich an Bürger*innen, Schüler*innen, Initiativen und Vereine aus Kiel sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.
Jetzt bewerben!
Bewerbungsschluss: 15. April
Bekanntgabe: Mai
Umsetzung: Juni bis November
Ausgewählte Teams erhalten bis zu 1.000 Euro, wissenschaftliche Begleitung und eine öffentliche Präsentationsmöglichkeit.
Alle Gewinner*innen sind zudem zur Abschlusszeremonie eingeladen.
Weitere Termine
Expedition Open-Science-Land
Interaktive Ausstellung zu Open Science in der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft.
Täglich geöffnet. www.expedition-open-science.org
Offener Lesekreis „Die Odyssee“
Ab 3. März 17 Uhr • Universität Kiel
Ein 24-wöchiger, wissenschaftlich begleiteter Lesekreis zur antiken Vorlage – ohne Vorkenntnisse, Einstieg jederzeit möglich.
Women Science Show
5. März, 19 Uhr • Studio Filmtheater
Junge Wissenschaftlerinnen geben Einblicke in ihre Forschung und ihre Motivation.
Kinder-Uni: Roboter und Eis
18. März, 14.30–15.30 Uhr • HAW Kiel, Hörsaal 6, mit Professor Bernd Finkemeyer, für Kinder ab acht Jahren.
DLR_Raumfahrt_Show
18. März, 16.30 Uhr • Konzerthaus am Schloss, interaktive Show für Familien zu Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr – mit Anmeldung.
Mach mit beim Science Battle!
Bewerbungsschluss 20. März • Bist du neugierig, experimentierfreudig und arbeitest gern im Team? Dann nimm am Science Battle teil! In Brest, Kiel und Split treten Teams in spannenden Challenges an – von Quiz und Experimenten bis zu kreativen Bauaufgaben. Auf die Siegerteams wartet das große Finale auf der Kieler Woche!
Mitmachen können alle ab 14 Jahren.