Seit dem 1. Juli läuft die Future of Kiel Rallye

Macht euch allein, oder gemeinsam mit euren Freund*innen auf den Weg und geht der Frage nach, wie Städte in Zukunft aussehen können und welche Ideen und Ansätze es dafür bereits in der Stadt Kiel gibt.

Seit dem ersten Juli läuft die SEEd-Rallye:Future of Kiel und ihr könnt dabei sein. Idealerweise macht ihr euch von Montag bis Samstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf den Weg. Kurzweilig, interaktiv und spielerisch werdet ihr durch die Innenstadt geführt und leistet damit gleichzeitig einen Beitrag zur Zukunft von Kiel.

Übrigens: Für die Rallye werden lediglich ein Smartphone, die App Actionbound sowie ein QR-Scanner benötigt.

Gemeinsam mit den teilnehmenden Partner*innen sollen die Ergebnisse ausgewertet werden und in verschiedene Projekte einfließen.

Unter allen erfolgreichen Teilnahmen werden am Ende außerdem tolle Überraschungen verlost – mitmachen lohnt sich also doppelt.

Zum Starten der Rallye müsst ihr einfach den QR-Code mit der Actionbound-App scannen oder diesen Link besuchen: https://actionbound.com/bound/seed-rallye

Der Young Waterkant Summer 2021

Als Teil des jährlichen Waterkant-Festivals in Kiel organisieren wir seit 2018 das Young Waterkant Festival speziell für Schüler*innen. Aufgrund der aktuellen Situation kann ein Event in Präsenz natürlich nicht stattfinden. Wir haben uns den aktuellen Herausforderungen angenommen und ein alternatives Konzept entwickelt. Mit dem Young Waterkant Summer finden über den Sommer verteilt verschiedene Veranstaltungen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Interessierte statt. Wer mehr über die vielen spannenden Events erfahren will, schaut einfach auf der Website vorbei.