Footgrafin Mona Krüger beherzigte auf dem Weg in die Selbstständigkeit eine Faustregel und eröffnete später sogar ihr eigenes Studio.

Der Traum, von der Hobbyfotografin zur Meisterin mit eigenem Studio, ist für die Kieler Fotografin Mona Krüger wahr geworden. Dabei hat sie vor allem eine Grundregel stets beachtet.

Wie wohl fast jede*r Fotograf*in hat Mona Krüger schon früh damit begonnen, Haustiere, Freund*innen und Familie zu fotografieren und aus dem Hobby wurde eine Leidenschaft – sowie anschließend der Traumberuf. Ihre dreijährige Ausbildung im Fotografenhandwerk schloss Mona als erste Landessiegerin und zweite Bundessiegerin ab, ein halbes Jahr später startete sie die Weiterbildung zur Fotografenmeisterin.

Ein Studio mitten in Kiel

Nachdem Mona ihren Meister in der Tasche hatte, beschloss sie, sesshaft zu werden. Mit ihrem wunderschönen, lichtdurchfluteten Studio im Knooper Weg 96, hat sie einen ziemlich coolen Ort geschaffen, an dem du dich vor der Kamera wohlfühlen wirst. „Ich bin davon überzeugt, dass die besten Fotos entstehen, wenn sich Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen und dabei sie selbst sein können. Deshalb lege ich neben einer Wohlfühlatmosphäre auch großen Wert darauf, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Kund*innen aufzubauen. Wir lernen uns vorab kennen, tauschen uns über ihre Vorstellungen aus, um sicherzustellen, dass die Fotos die Einzigartigkeit der Personen einfangen.” Das Studio, das sich optisch zwischen großzügigem Loftstil und lässigem Industriechic einreiht, bietet alles, was ihr braucht, um wunderschöne Newborn-Aufnahmen, Businessfotos, Aktshootings und vieles mehr zu erschaffen.

Wir haben alle unsere Geschichte

Doch natürlich hält Mona auch außerhalb dieser vier Wände wundervolle Momente fest: Babybauchshootings, Hochzeiten, Familienportraits – während des Shootings entsteht bei Mona schnell eine entspannte Atmosphäre, in der du dich frei entfalten kannst. Dabei ermutigt die Fotografin dich, Emotionen und Persönlichkeit zu zeigen. „Es geht mir nicht nur darum, schöne Bilder zu machen, sondern auch um die authentische Darstellung der Geschichten und Erinnerungen.“ Am Ende des Tages sollen die Kund*innen mit den Ergebnissen happy sein und sich in den Fotos wiedererkennen. Und dank Monas entspannter, lockerer Art kannst du dich voll und ganz auf den Moment konzentrieren, ohne dich dabei um verkrampfte Posen oder künstliches Lächeln zu bemühen.