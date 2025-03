Die Reventlou-Halle bebte am vergangenen Samstag, als die Damen- und Herren-Teams des Kieler TB – die "Kangaroos" und die "Sharks" – ihre jeweils letzte Partie der Saison in der 2. Regionalliga Nord bestritten. Wie Redakteurin Maya Schukies Kiels erfolgreichste Basketballteams erlebte, liest du in diesem Artikel.