Nachdem unser Förde Fräulein Finja im vergangenen Jahr zur Shopping Queen gekrönt wurde, sucht Kiel eine neue Style-Königin. (Bild: Mavis)

(Bild: Mavis)

1

Ein Jahr nachdem unsere Kollegin und Förde Fräulein Finja zu Kiels Shopping Queen gekrönt wurde, sucht Stardesigner Guido Maria Kretschmer eine neue Style-Königin in der Landeshauptstadt.

Seid ihr modebegeistert, mindestens 18 Jahre alt und lebt in oder im Großraum Kiel? Dann habt ihr nun die Chance, euch zur neuen Shopping Queen krönen zu lassen. Gastgeber Guido Maria Kretschmer spendiert jeder der fünf Teilnehmerinnen 500 Euro Shoppingbudget. Wer am Ende das beste Outfit nach einem vorgegebenen Motto eingekauft hat, erhält dann beim großen Finale in Hamburg zusätzlich 1.000 Euro Siegprämie.

Das Team von Shopping Queen freut sich auf euch!

Hier geht’s zur Bewerbung

PS: Weitere aktuelle TV-Gesuche gibt es auf mavies.de

Was & Wann? Dreh in KIEL: 14.11. bis 18.11.2022 Finale in Hamburg am 07.12.2022