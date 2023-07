Simply Red begeisterten das Publikum am 11. Juli in der Kieler Wunderino Arena. (Bild: Kassian A. Goukassian)

Leadsänger Mick Hucknall ließ nach kurzer Zeit keinen Zweifel daran, dass er den Konzertsaal mit seiner Stimme begeistern kann. (Bild: Kassian A. Goukassian)

Die Kielerinnen und Kieler feierten die Welthits von Simply Red ausgelassen. (Bild: Kassian A. Goukassian)

Es war für uns der Höhepunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals: Simply Red verzauberten in der Wunderino Arena mit einem Konzert, das die Herzen der Kieler Fans im Sturm eroberte. Eine Nacht, die uns zeigt: Gute Musik kennt keine Altersgrenzen.

Als Simply Red gestern Abend die Bühne betraten, war schnell klar, dass dies kein gewöhnliches Konzert werden würde. Mick Hucknall, mit seiner unverwechselbaren Stimme, ließ keinen Zweifel daran, dass er trotz der Jahre nichts von seiner Präsenz und seinem Können verloren hat. Die Stimmpräsenz war schier unglaublich, ging durch die Ohren ins Herz und sorge für endlose Gänsehautmomente.

Nach steifem Beginn: Simply Red-Fanherzen schlugen hoch

Die Show lebte von Anfang bis Ende von der musikalischen Qualität und der Magie, die die acht Musiker auf die Bühne brachten. Mick wirkte zu Beginn noch ein wenig steif in seinen Bewegungen, doch als die Euphorie des Publikums immer mehr zunahm, ließ er sich ganz offenkundig davon mitreißen und zeigte mit seinen 63 Jahren eine Gesamt-Performance, die man nicht so schnell vergessen wird.

Klassiker wie "Stars", "For Your Babies" und "Something Got Me Started" ließen die Herzen der 7.000 Kieler Fans höher schlagen, die Hits nahmen einfach kein Ende, wobei ich viele von ihnen im Laufe der Jahre vergessen hatte. Dabei war die Show kein bombastisches Spektakel, sondern eher eine intime Hommage an die pure Musik, an Melodien, Beats und an die Virtuosität der Band.

Partystimmung in der Kieler Wunderino Arena

Meine Sorge, das fortgeschrittene Durchschnittsalter und die Sitzplatz-Bestuhlung des Parketts könnten ein wenig die mögliche Partystimmung dämpfen, verpufften sofort, als das Kieler Publikum von Anfang an aufstand, ausgelassen mit sang und tanzte. Wer sagte nochmal, dass gute Musik keine Generationen verbindet?

Als der letzte Ton nach knapp 100 Minuten verklang, ließ das Konzert eine Mischung aus Euphorie und einem Hauch von Melancholie zurück. Wie gern hätten wir noch stundenlang zu den Klängen von Simply Red in der Vergangenheit geschwelgt und die Gegenwart genossen. Und so beendeten Zugaben, die mit Begeisterung aufgenommen wurden, einen Abend, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Danke, Mick Hucknall und Band, für diese fantastische Zeitreise und großartige Musikshow! Simply Red, wir sehen uns beim nächsten Mal!

