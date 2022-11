(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH)

(Bild: Udo Hallstein)

(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: D. Jacobs / Grachtenweihnacht)

Freut ihr euch auch schon auf die Adventszeit, den Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und fruchtigem Glühwein? Aber nicht nur die verführerischen Gerüchte, sondern auch das besinnliche Gefühl der Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein verzaubern jedes Jahr auf Neue. In Kooperation mit der DB Regio SH hat das Team Förde Fräulein eine Übersicht ihrer liebsten Weihnachtsmärkte zusammengestellt.

Na, wer von euch freut sich schon genauso sehr wie wir auf das zauberhafte Ambiente, das die Adventszeit versprüht? Damit ihr zu eurem Bummel über den Weihnachtsmarkt ganz entspannt seid, empfehlen wir euch die Anreise mit der Bahn. Die bringt euch nicht nur zu allerlei Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein, sondern erlaubt es euch sogar, den einen oder anderen Punsch am Glühweinstand zu genießen.

(Bild: Förde Fräulein)

1. Kiel

(Bild: Förde Fräulein)

In unserer Heimatstadt Kiel erwarten euch gleich vier Weihnachtsmärkte. Auf dem Rathausplatz findet ihr das berühmte Weihnachtsdorf samt Koggenfahrt von Wichtel Kilian, der täglich mit seinen Rentieren über eure Köpfe hinweg fliegt. Auf dem Asmus-Bremer-Platz erstrahlt die Weihnachtspyramide die Umgebung. Weiter auf dem Holstenplatz warten noch mehr tolle Weihnachtshütten, Leckereien und Kunsthandwerk auf euch. „Kiels kleinster Weihnachtsmarkt“ auf dem Bernhard-Minetti-Platz begeistert mit seiner imposanten, 26 Meter hohen Glühweinpyramide.

Öffnungszeiten Rauthausplatz:

21.11. bis 23.12.2022

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten Holstenplatz & Amus-Bremer-Platz:

21.11. bis 23.12.2022 (Holstenplatz) bzw. 30.12.2022 (Asmus-Bremer-Platz)

Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 20 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten Bernhard-Minetti-Platz:

21.11. bis 23.12.2022

täglich von 12 bis 22 Uhr

2. Husum

(Bild: Förde Fräulein)

Maritim und gemütlich, mit friesischem Charme: Husum ist das weihnachtliche Zentrum an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Direkt am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer gelegen, zieht sich die Beleuchtung vom Hafen bis zum Marktplatz. Um den Tine-Brunnen und an der Kirche St. Marien gibt es auf dem Weihnachtsmarkt regionale Leckereien wie Krabbenbrötchen und Pharisäer. Wenn ihr noch auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken seid, dann lohnt sich ein Bummel durch die geschmückten Einkaufsstraßen Husums. In der Großstraße, Krämerstraße, im Schlossgang und in der Unteren Neustadt werdet ihr garantiert fündig.

Kiel – Husum, RE 74, 1x pro Stunde, 1h22 Fahrzeit

Öffnungszeiten Husumer Weihnachtsmarkt:

21.11. bis 27.12.2022 (außer 25.12.)

Sonntag bis Mittwoch: 10 bis 22 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 10 bis 23 Uhr

24.12.2022: 10 bis 14 Uhr

25.12.2022: geschlossen

26.12.2022: 10 bis 22 Uhr

3. Lübeck

(Bild: Förde Fräulein)

Quer durch die Lübecker Innenstadt könnt ihr eure vorweihnachtliche Vorfreude voll auskosten. Auf dem traditionellen maritimen Weihnachtsmarkt auf dem Koberg ist ein Riesenrad aufgestellt. Der Schrangen wird zu einem Sternenwald dekoriert und am Rathausmarkt und in der breiten Straße tummelt es sich nur so vor Delikatessen und tollen Geschenkartikeln. Auf dem historischen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchhof von St. Marien könnt ihr eine authentische Zeitreise in die Weihnachtszeit des Mittelalters erleben. Handgemachtes findet ihr auf dem Kunsthandwerkermarkt St. Petri.

Kiel – Lübeck, RE 83 & RB 84, 2x pro Stunde, 1h10 bzw. 1h30 Fahrzeit

Öffnungszeiten Rathausmarkt, Sternenwald am Schrangen & Maritimer Weihnachtsmarkt am Koberg:

21.11. bis 30.12.2022

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

24.12.2022: 11 bis 14 Uhr

25.12.2022: geschlossen

26.12.2022: 13 bis 20 Uhr

30.12.2022: 11 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Kunsthandwerkermarkt St. Petri:

22.11. bis 18.12.2022: täglich 11 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten Historischer Weihnachtsmarkt St. Marien:

21.11. bis 23.12.2022

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11:30 bis 21 Uhr

4. Flensburg

(Bild: Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH)

Seit dem 21. November erstrecken sich tolles Kunsthandwerk, individuelle Geschenkideen und leckeres Essen vom Südermarkt über die Einkaufszone bis zum Nordermarkt. Nur zu empfehlen ist der Tallin Punsch, der am „kleinsten Tresen der Welt“ ausgeschenkt wird. Die skandinavischen Hütten auf dem Südermarkt verleihen dem Weihnachtsmarkt ein nordisches und vor allem hyggeliges Flair.

Kiel – Flensburg, RB 73 + RE 72, 1x pro Stunde, 1h50 Fahrtzeit

Öffnungszeiten Flensburger Weihnachtsmarkt:

21. 11. bis 31. 12. 2022 (Holm, Große Straße, Schiffbrückenstraße, Nordermarkt)

21. 11. bis 23. 12. 2022 (Südermarkt)

Montag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

24. 12. und 31. 12.: 11 bis 14 Uhr

25. 12. und 26. 12.: geschlossen

5. Eckernförde

(Bild: Udo Hallstein)

Der Eckernförder Ykaernemarkt öffnet vom 21. November bis 30. Dezember 2022. Besinnliche Musik, weihnachtliche Düfte und stimmungsvolle Lichter lassen euch die Adventszeit genießen. Kinder können sich bei einer Fahrt im Holzkarussell austoben oder den Geschichten des Märchenclowns lauschen. Währenddessen könnt ihr euch bei einem leckeren Becher Punsch aufwärmen oder an den kleinen Kunsthandwerkhütten des Marktes tolle Handarbeiten bestaunen.

Kiel – Eckernförde, RE 72 & RB 73, 2x pro Stunde, ca. 0h30 Fahrzeit

Öffnungszeiten Eckernförder Weihnachtsmarkt:

21.11. bis 30.12.2022: täglich 11 bis 22 Uhr

24.12. bis 26.12.2022: geschlossen

6. Timmendorfer Strand

(Bild: Förde Fräulein)

Wenn ihr ein besonderes Faible für Musik habt, ist der Weihnachtsmarkt auf dem Timmendorfer Platz in Timmendorfer Strand etwas für euch. Auf der Showbühne werden traditionelle Weihnachtslieder und alte und neue Musik-Hits von Live-Künstler:innen gespielt. Köstlichkeiten wie Glühwein und gebrannte Mandeln dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Kinder werden täglich ab 15 Uhr vom Weihnachtsmann besucht.

Kiel – Timmendorfer Strand, RE 83 + RB 85, 1x pro Stunde, 1h40 Fahrzeit

Öffnungszeiten Timmendorfer Weihnachtsmarkt:

15.12.2022 bis mind. 02.01.2023: täglich ab 12 Uhr

7. Friedrichstadt

(Bild: D. Jacobs / Grachtenweihnacht)

Die Grachtenweihnacht in Friedrichstadt finden wir immer ganz besonders romantisch. Dieses Jahr könnt ihr am ersten Adventswochenende in das Lichtermeer des Weihnachtsdorfs auf dem Marktplatz tauchen. Dort reihen sich kleine Holzhütten aneinander, in denen ihr durch liebevoll gefertigte Bastel- und Handarbeiten stöbern könnt. Die Geschäfte in der Altstadt haben am Freitagabend und am Samstag geöffnet und laden zum zauberhaften Geschenkeshopping ein. In der Stadtbücherei dürft ihr weihnachtlichen Geschichten lauschen und am Wichtelstützpunkt freuen sich die Stadtwichtel über jede Menge Stadtwichtelpakete.

Kiel – Friedrichstadt, RE 74 + RE 6, 1x pro Stunde, 1h35

Öffnungszeiten Friedrichstädter Grachtenweihnacht:

25. bis 27.11.2022

Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Die Verbindung und euer Ticket findet ihr in der App DB Navigator oder auf www.bahn.de. Bitte beachtet die Maskenpflicht im Nahverkehr in Schleswig-Holstein.

Wir hoffen, wir konnten mit unseren Tipps einen gelungenen Überblick über die schönsten Weihnachtsmarkt-Adressen und die besten Bahnverbindungen geben. Wenn ihr euch die kommenden Tage gemeinsam mit euren Liebsten in den Zug setzt und zu einem der Weihnachtsmärkte aufmacht, wünschen wir euch ganz viel Spaß. Genießt die entspannte Anreise, lasst euch den Glühwein schmecken, stöbert euch durch die vielen schönen Stände, nascht ein paar leckere gebrannte Mandeln und saugt die weihnachtliche Stimmung auf. Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und natürlich ein frohes Fest!

Euer Team Förde Fräulein