„Hosen-Schlagzeuger“ Vom Ritchie gibt auch in seinem Nebenprojekt Cryssis den Rhythmus vor

In ihrem Heimatland Dänemark tritt die Sängerin unter ihrem bürgerlichen Namen Tina Dickow auf

Mit ihnen wird jedes Konzert zu einer einzigen Party: Die New York Gospel Singers (Bild: Makis Photography)

0

In den nächsten Wochen stehen wieder einige unterhaltsame Konzerte in der Landeshauptstadt an. An dieser Stelle geben wir euch drei hilfreiche Tipps, für welche Konzerte ihr euch Karten sichern solltet.

Krachende Party am Altar

Schon seit mehr als zehn Jahren spiegeln die New York Gospel Stars ihre bedingungslose Liebe Gottes in ihren Liedern wider. Sie geben den Menschen Kraft und verbreiten mit ihrer Musik die gute Nachricht Jesus Christi. Und auch in diesem Jahr kommen die Gospel Singers aus dem Big Apple wieder auf große Deutschlandtournee. In über 80 Städten werden sie auftreten und erfüllen die Kirchen und Hallen mit ihren wunderschönen Stimmen. Darunter natürlich auch die Sankt Nikolaikirche Kiel.

Mit ihnen wird jedes Konzert zu einer einzigen Party: Die New York Gospel Singers (Bild: Makis Photography)

Für sie gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Feiern und Beten. Warum? Weil sie alle groß geworden sind in Kirchen, in denen sich fühlen lässt, was Hoffnung, Freude, Liebe und Dank ist. Sie sind zu einer etablierten Größe in der Musikszene geworden.

Einige der Gospel Stars haben bereits mit Stars wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet. Durch ihre jahrelange Bühnenerfahrung wissen die New York Gospel Stars wie sie ihre Leidenschaft durch die Musik den Zuschauern überbringen können. Sie nehmen alle mit auf eine spirituelle Reise – innig und mitreißend. Sie singen klassische Gospel-Songs, softe Balladen, aber auch aktuelle Hits.

Mit der kommenden Tour 2019/20 bringen die New York Gospel Stars Deutschland wieder einmal zum Singen, Tanzen und Klatschen! Lasst euch von der Lebensfreude der New Yorker anstecken und werdet Teil dieses spirituellen Erlebnisses. Tickets erhaltet ihr bei Konzertkasse Streiber.

23. Januar · Nikolaikirche Kiel

Lang‘ nicht gesehen!

„Hosen-Schlagzeuger“ Vom Ritchie gibt auch in seinem Nebenprojekt Cryssis den Rhythmus vor

Sänger Dick York spielt seit frühster Jugend Gitarre und schreibt Songs. 1981 traf er Schlagzeiger Vom Ritchie (Die Toten Hosen) in Basildon, Essex (England). Zu diesem Zeitpunkt spielten beide bereits in überregional bekannten Bands. York bei den legendären „Sta Prest“, einer der originalen Mod Revival Bands, Ritchie schwang die Trommelstöcke bei „The Miracle Babies“. Zusammen gründeten sie ihre erste gemeinsame Band „Cry Dyann“, die recht schnell durch eingängige Pop Punk Songs wie „Could it be“, „So Clean“, „She Loves“ und „Plundersquad“ als heisser Newcomer gehandelt wurden. Die Songs von „Cry Dyaan“ überdauerten die Zeit als Demo Tapes und gingen Vom Ritchie in all den Jahren nicht aus dem Kopf, was auch dazu führte, dass er 2010 Dick York ausfindig machte und die beiden sich als „CRYSSIS“ reformierten. „Wir haben uns getroffen, über die alten Zeiten gelacht, ein paar neue Lieder geschrieben und Thomas Schneider eingeladen, als Gitarrist und Bassist einzusteigen“, sagt Vom.

9. Januar · Schaubude

Dänischer Publikumsmagnet

In ihrem Heimatland Dänemark tritt die Sängerin unter ihrem bürgerlichen Namen Tina Dickow auf

Dass TINA DICO vor allem durch Facettenreichtum glänzt, zeigt die dänische Künstlerin seit über 25 Jahren durch ihren genreübergreifenden Stil, ihre ausgeklügelten Songarrangements sowie das breite Themenspektrum ihrer Texte. Mal folkig-countryesk, mal poetisch-nachdenklich; zwischen rockigen Tönen und gefühlvollem Singer-Songwriter Pop: So kennen und lieben sie ihre Fans. Kein Wunder, dass TINA DICO binnen kürzester Zeit „vom Geheimtipp zum Publikumsmagnet“ wuchs. Bereits im Alter von 15 Jahren spielte TINA DICO in ihrer ersten Band, mit 23 gründete sie ihr eigenes Plattenlabel. Elf Alben (von denen sechs auf Platz 1 der dänischen Charts landeten) und zwei Danish Music Awards als beste Sängerin und Songwriterin später, versprühen die Auftritte des Multitalents noch immer eine familiäre Atmosphäre.

13. Februar · Kieler Schloss