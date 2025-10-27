(Bild: Kiel-Marketing/JM Boeckmann )

Wenn die Tage kürzer werden, strahlt Kiel noch heller: Am ersten Novemberwochenende verwandelt sich die Innenstadt in ein funkelndes Meer aus Farben, Musik und Magie.

Das Kieler Lichtermeer lockt Groß und Klein auf die Lichterroute – mit spektakulären Lichtinstallationen, kreativen Fassadenprojektionen und stimmungsvollen Walking Acts. Schon die letzte Ausgabe hat gezeigt, wie beeindruckend Lichtkunst an der Waterkant aussehen kann: Über zehn Standorte in der Innenstadt und auf der Holtenauer Straße luden zum Staunen, Fotografieren und Verweilen ein. Und auch in diesem Jahr erstrahlt Kiel am 1. und 2. November mit Einbruch der Dunkelheit in den schillerndsten Farben.

Shopping & Staunen

Passend dazu öffnen am Sonntag, den 2. November, zahlreiche Kieler Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Unter dem Motto „Ich fühl mich Kiel“ laden neben der Innenstadt auch Galeria/Holstentörn, Sophienhof, die Holtenauer, CITTI-Park, IKEA, Möbel Höffner und Famila Kiel-Wik zum entspannten Bummeln ein.