Ehsan und Katharina sind die beiden führenden Köpfe hinter dem Kieler Catering-Unternehmen "Speis und Dank".

(Bild: Kathrin Knoll)

Was darf neben einem glücklichen Brautpaar auf keiner Hochzeit fehlen? Genau, richtig leckeres Essen! Bei Speis und Dank in Kiel bekommt ihr genau das. Wieso die Kieler Gastronom*innen kein Catering von der Stange anbieten, sondern mit einer ungewöhnlichen Idee überzeugen, lest ihr im Artikel!

Unsere Kollegin Gesa hat es getan und in keiner Sekunde bereut! Die beiden Kochprofis Katharina und Ehsan sind mit Leidenschaft dabei und zauberten für ihre Hochzeit das perfekte Catering.

Rundum sorglos mit "Speis und Dank"

Bei Speis und Dank habt ihr es nur mit frischen und überwiegend regionalen Zutaten zu tun. Besonders praktisch: Bei dem Caterer hört der Service nicht bei der Zubereitung und Lieferung der Speisen auf, sondern beinhaltet noch so viel mehr. Mit der Unterstützung von sorgfältig ausgewählten Partner*innen bieten das Team euch die Bedienung vor Ort, wunderschöne Deko, Keramik-Geschirr, Zelte, Möbel, Gläser und vieles, was ihr sonst noch für eine traumhafte Hochzeit braucht.

(Bild: Kathrin Knoll)

Catering mit Charakter: Foodtruck und Live-grillen

Eine große Besonderheit ist der eigene Foodtruck, ausgestattet mit einem Lavasteingrill, der Entrecôte, Lachsfilet, Halloumi und Co. zur Perfektion grillt. So dürfen sich Brautpaar und Gäste nicht nur am üppigen Buffet, sondern auch direkt beim Live-Grillen im Truck bedienen. Das schafft lockere Streetfood-Atmosphäre. Auch toll: der Sandwich-Schmaus. Was ihr euch darunter vorstellen könnt? Frisch belegte Sandwiches aus dem Foodtruck, die den Sektempfang um ein paar fantastische Geschmäcker bereichern. Jetzt mal unter uns: Wie cool ist das denn?!